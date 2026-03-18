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Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani.

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Redacción Mundo
18 de marzo de 2026, 6:13 a. m.
El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib (C), se sienta con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian (C-D), antes de un discurso para defender la composición de su gabinete ante el Parlamento en la capital, Teherán, el 17 de agosto de 2024.
El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib (C), se sienta con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian (C-D), antes de un discurso para defender la composición de su gabinete ante el Parlamento en la capital, Teherán, el 17 de agosto de 2024. Foto: AFP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, en un nuevo bombardeo contra la capital iraní, Teherán.

El ataque se llevó a cabo en el marco de la ofensiva desatada junto a Estados Unidos, en la que también han muerto el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

Irán confirma la muerte de Alí Larijani, jefe de seguridad del régimen. Cayó en un ataque liderado por Israel

“El ministro de Inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche”, ha dicho Katz, antes de subrayar que Jatib “estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de la promoción de amenazas externas”.

“La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”, aseveró, según un comunicado facilitado por su oficina.

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Así, ha destacado que la muerte de Jatib, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2021, llega después de la de Lariyani y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, asesinados el 16 de marzo en bombardeos contra Irán.

Sus muertes fueron confirmadas horas después por las autoridades iraníes, que han prometido responder.

“La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva”, dijo Katz, quien ha prometido que las fuerzas israelíes “seguirán cazando a todos” los altos cargos iraníes, incluidas autorizaciones para atacar a todos ellos “sin necesidad de un permiso adicional”.

Por otra parte, dijo que “durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano”, en referencia a la campaña de bombardeos y la invasión terrestre lanzada después de que el partido-milicia disparara proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato de Jamenei.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirma que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, murió en un ataque en Teherán.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirma que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, murió en un ataque en Teherán. Foto: X/@intel_nova

Tras ello, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, aseguró que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron al ministro de Inteligencia del régimen iraní en Teherán”, en lo que ha descrito como “una incursión precisa de la Fuerza Aérea”.

“Al frente de su cargo, fue responsable del Ministerio de Inteligencia iraní, el aparato central de Inteligencia del régimen, que es una de sus herramientas más destacadas de represión y terror”, dijo Adrai a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Jatib lideró las actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo”, añadió el comunicado.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Con información de AFP y Europa Press*

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