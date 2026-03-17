Trump arremete contra la OTAN por no cooperar contra Irán en Ormuz: “No necesitamos la ayuda de nadie”

Estados Unidos “no necesita la ayuda de nadie” para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el presidente Donald Trump, en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó a sus socios de la OTAN.

“La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán”, afirmó.

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“Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN. ¡NUNCA LA NECESITAMOS!”, añadió Trump.

“No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros”, aseveró.

“Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso (...), ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, concluyó.

Mensaje de Donald Trump Foto: Truth: RealDonaldTrump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó que su país se vaya a sumar a la misión propuesta por el presidente de Estados Unidos, una línea que han compartido este mismo martes los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y Polonia, Donald Tusk, todos socios de la OTAN y a los que Trump ha presionado para que contribuyan a una eventual operación naval.

“Quiero reiterar el marco en el que nos movemos. No somos parte del conflicto y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones de apertura o liberación del estrecho de Ormuz en el contexto actual”, ha indicado el mandatario francés en declaraciones antes de la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Francia.

Macron ha descartado sumarse a la iniciativa de Washington para reabrir el estratégico paso comercial y, por contra, ha enmarcado su plan para desplegar medios navales en la zona que acompañen a buques mercantes, en un contexto de mejora de la situación de seguridad.

Emmanuel Macron y Donald Trump Foto: Getty Images via AFP

“Estamos convencidos de que, una vez que la situación esté más calmada, una vez que el núcleo de los bombardeos haya cesado, estamos dispuestos junto con otras naciones a asumir la responsabilidad del sistema de escolta”, dijo.

Este mensaje de Francia se suma al de otras potencias europeas que han descartado sumarse a la operación propuesta por Estados Unidos, cuyo presidente ha reclamado a aliados internacionales que aporten medios en los esfuerzos por controlar el estrecho de Ormuz.

Trump aprovechó la reticencia de los aliados europeos para volver a cargar contra la Alianza Atlántica y afear que los europeos no participen en la operación que plantea Washington cuando el Ejército estadounidense “les ha protegido durante 40 años”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (de izquierda a derecha), el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, posan con los líderes de los países miembros de la OTAN para una foto familiar durante la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos Foto: AP

Mientras tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha indicado este mismo martes que el país “tiene otras tareas” en el seno de la OTAN, por lo que ha enfriado la posibilidad de sumarse a la operación puesta sobre la mesa por Trump.