¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

El ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 27 de febrero y ha desencadenado un conflicto de rápida evolución que podría extenderse por todo Oriente Medio.

La respuesta de Irán ya ha incluido ataques contra bases estadounidenses en países vecinos tan lejanos como Catar y Omán, y ha cerrado el estrecho de Ormuz, amenazando con incendiar los barcos que entren en él.

El estrecho de Ormuz es un brazo de mar de 55 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, que separa el golfo Pérsico del mar Arábigo. Se trata de una zona geográfica especialmente importante en términos del sector energético y una de las rutas marítimas más transitadas y estratégicamente significativas del mundo.

El cierre ha interrumpido los envíos de petróleo y gas desde la región y ha sacudido los mercados de todo el mundo. Normalmente, por estas aguas circulan unos 13 millones de barriles de petróleo al día, lo que supone alrededor del 31 % de los envíos mundiales de petróleo. El bloqueo del paso por el estrecho está afectando, sin duda, a los precios mundiales del petróleo.

De hecho, un cierre de corta duración de partes del estrecho, en febrero de 2025, provocó un aumento del 6 % en el precio del petróleo.

Por qué es importante el estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho afecta a los principales puertos de Irak, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, así como al propio Irán. Para varios de estos países, es la principal ruta por la que el petróleo llega a los mercados mundiales.

El 2 de marzo, el primer día de cotización tras el inicio de los ataques, el crudo Brent, el principal petróleo de referencia en los mercados, alcanzó unos 79 dólares por barril antes de descender ligeramente. El West Texas Intermediate, el índice de referencia norteamericano, alcanzó los 71 dólares por barril, lo que supuso un aumento del 6 %.

Los aumentos se han mantenido y podrían persistir mientras el conflicto siga interrumpiendo el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz. A 12 de marzo, el precio del barril de Brent cotiza en torno a los 98 dólares (aunque el 8 de marzo llegó a costar unos 109 dólares el barril).

A lo largo de los últimos 50 años, las subidas del precio del petróleo han presagiado a menudo una próxima recesión económica. Algunos acontecimientos, como la primera y la segunda crisis del petróleo en los años 70 y principios de los 80, provocaron cambios estructurales en las economías mundiales. ¿Podría volver a ocurrir esto hoy en día?

Lecciones de la primera crisis del petróleo

La primera crisis del petróleo comenzó en octubre de 1973, cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC, más tarde OPEP) impuso un embargo a las exportaciones de petróleo a Estados Unidos como respuesta al apoyo de este país a Israel.

Esto provocó que los precios del petróleo se cuadruplicaran en dos meses, lo que causó una caída de la bolsa y una recesión en Estados Unidos. En aquel momento, los países de la OPEP estaban bien coordinados y Estados Unidos no tenía suficiente capacidad de producción para satisfacer sus propias necesidades.

Aunque EE. UU. tenía los medios económicos para importar petróleo de otras fuentes, esta medida mantuvo altos los precios mundiales y muchos otros países sufrieron el aumento de los costos. Las consecuencias de la primera crisis del petróleo afectaron al sector del automóvil, al sector energético y a la política energética estadounidense.

Hoy en día, los países de la OPEP no colaboran estrechamente con Irán. En cambio, muchos de estos países, junto con Rusia y otras naciones productoras de petróleo, acordaron aumentar la producción, nada más comenzar el conflicto, en unos 206 000 barriles diarios para intentar estabilizar los mercados. Ahora, la Agencia Internacional de la Energía acaba de anunciar que saca 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, en un intento de contener los precios.

Paralelismos con la segunda crisis del petróleo

El conflicto actual en Irán puede tener más paralelismos con la segunda crisis del petróleo. En 1979, la Revolución iraní provocó una caída de la producción mundial de petróleo de aproximadamente un 7 %.

Aunque esta caída puede parecer pequeña, el precio del crudo se duplicó en los primeros meses de 1980, lo que provocó escasez de combustible y recesiones económicas en muchos países. Hoy en día, sin embargo, Irán desempeña un papel menos importante en el mercado mundial del petróleo, con una producción que representa alrededor del 4 % del total anual.

Según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, los mayores productores de energía son Estados Unidos (22 %), Arabia Saudí (11 %) y Rusia (11 %), seguidos de Canadá (6 %) y China (5 %).

La capacidad de Irán para influir en el mercado mundial se ha reducido, mientras que el papel de Estados Unidos ha aumentado drásticamente. Por lo tanto, es menos probable que el mercado responda con importantes aumentos de precios ante el conflicto actual.

La incógnita en la situación actual es el estrecho de Ormuz. El mayor puerto para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí es Ras Tanura, en el golfo Pérsico, donde la refinería local fue objeto de un ataque con drones el 2 de marzo.

Un cierre total del estrecho supone una pérdida potencial de al menos cinco millones de barriles diarios en los envíos desde Ras Tanura, que probablemente no podrían ser absorbidos rápidamente por el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, especialmente ahora que la capacidad de refinado se ve afectada por el conflicto.

¿Crisis corta o crisis larga?

Al empezar los ataques, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el conflicto duraría al menos entre cuatro y cinco semanas, pero podría prolongarse mucho más.

Que la crisis actual sea una perturbación a corto plazo o el comienzo de un acontecimiento geopolítico de mayor envergadura dependerá en gran medida de la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores en los próximos días y semanas.