Según informes del Pentágono al Congreso revelados el miércoles por The New York Times, Estados Unidos gastó más de 11.300 millones de dólares durante la primera semana de la guerra contra Irán.

El diario señala que, según fuentes anónimas que estuvieron presentes en la sesión informativa a puerta cerrada realizada el martes en la Cámara de Representantes, esa cifra excluye los costos relacionados con la preparación de los ataques, lo que sugiere que el gasto total podría ser mucho mayor.

Previamente, funcionarios de Defensa habían informado al Congreso que se habían utilizado municiones por un valor aproximado de 5.600 millones de dólares solo en los dos primeros días de combate, según varios medios estadounidenses, una cifra considerablemente superior a las estimaciones públicas anteriores.

Aviones F-35 de la fuerza aérea norteamericana Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La organización independiente de análisis Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, CSIS) de Washington estimó que las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron 3.700 millones de dólares, es decir, más de 891 millones de dólares al día.

La mayor parte de estos costes, 3.500 millones de dólares, no se habían presupuestado, según el CSIS.

Por otra parte, la página web Iran War Cost Tracker, que calcula el costo del conflicto en tiempo real, indicaba una cifra de 17.400 millones de dólares en su contador a las 8:43 a. m. (hora de Colombia) del jueves.

La plataforma estima el gasto militar estadounidense asociado al conflicto utilizando datos públicos sobre operaciones, uso de armamento, defensa aérea y pérdidas de equipo.

Según esta página web, Estados Unidos está gastando 1.000 millones de dólares al día en la guerra, es decir cerca de 152 mil millones de pesos.

El portaviones USS Gerald Ford sobre las costas de Marruecos. Foto: Captura X @dparody

Sin embargo, señala que el coste real de la guerra es probablemente mayor, ya que las cifras no tienen en cuenta los gastos a largo plazo, como la asistencia sanitaria de los veteranos.

Asimismo, la página web hace un estimado del costo real de las operaciones ejecutadas en Irán. En este sentido, se calcula que las operaciones más costosas han sido:

Primera salva de misiles Tomahawk Block V: Durante esta operación se lanzaron más de 160 misiles, cada uno con un costo aproximado de 3,6 millones de dólares. El costo total estimado fue de 576 millones de dólares.

Durante esta operación se lanzaron más de 160 misiles, cada uno con un costo aproximado de 3,6 millones de dólares. El costo total estimado fue de 576 millones de dólares. Derribo de tres aviones F-15EX Eagle II: Tres cazas estadounidenses fueron derribados por un F/A-18 de Kuwait, país aliado. Se estima que el costo de cada uno de estos aviones es de 100 millones de dólares, por lo que la pérdida total asciende aproximadamente a 300 millones de dólares.

Tres cazas estadounidenses fueron derribados por un F/A-18 de Kuwait, país aliado. Se estima que el costo de cada uno de estos aviones es de 100 millones de dólares, por lo que la pérdida total asciende aproximadamente a 300 millones de dólares. Ataques con misiles de crucero aire-tierra JASSM-ER: En esta operación se lanzaron cerca de 60 misiles, con un costo aproximado de 1,5 millones de dólares cada uno, lo que da un total estimado de 90 millones de dólares.

Con información de AFP