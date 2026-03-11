Donald Trump asegura que ganó la guerra, mientas Irán ataca petroleros frente a Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles, 11 de marzo, que Estados Unidos ha “ganado” la guerra con Irán, pero que continuará con las operaciones militares hasta que el trabajo esté terminado.

“No nos iremos hasta que ese trabajo esté terminado. Y será muy rápido. Será muy rápido”, dijo Trump en un evento en el estado de Kentucky.

Trump dijo que Estados Unidos “destruyó” 58 buques de guerra iraníes.

El presidente también argumentó que la operación ya había logrado un gran éxito, pero advirtió que prefería no declarar la victoria demasiado pronto.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: El presidente Trump declara que Estados Unidos ha ganado la guerra contra Irán. pic.twitter.com/2ZLvCGZL4t — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 11, 2026

“Ganamos. Déjame decirte que ganamos. Ya sabes, uno nunca quiere decir demasiado pronto que ganó. Ganamos. Ganamos la apuesta. En la primera hora, se acabó”, dijo.

Más tarde, Trump reveló que las fuerzas de seguridad de EE.UU. están al tanto de todas las células terroristas durmientes iraníes en el país.

“Sabemos dónde está la mayoría. Creo que las tenemos bajo vigilancia total. ¡No se nos escapa ni una!“, dijo.

”¡Llegaron en masa bajo el mando del soñoliento Joe Biden, el peor presidente en la historia de Estados Unidos! ¡Dormía mientras el peligro entraba por la puerta!“, agregó.

¡ÚLTIMA HORA – GRAVE AMENAZA EN SUELO AMERICANO!



El presidente Trump acaba de revelar:

Las fuerzas de seguridad de EE.UU. vigilan todas las células terroristas durmientes iraníes en el país.



«Sabemos dónde está la mayoría. Creo que las tenemos bajo vigilancia total. ¡No se… pic.twitter.com/k1KNTPptVq — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 11, 2026

Por otro lado, el ataque contra dos petroleros frente a las costas del sur de Irak dejó un muerto y continúan las operaciones de búsqueda de “desaparecidos”, según anunciaron las autoridades iraquíes.

La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un buque en el Golfo del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y densas columnas de humo.

Múltiples navíos son atacados cerca del estrecho de Ormuz, mientras Irán amenaza con minarlo

Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”.

En un primer momento, Al Fartousi había mencionado un solo barco atacado, antes de precisar que fueron dos.

🚨🇮🇶🇮🇷 | URGENTE: Dos petroleros extranjeros que transportaban crudo iraquí fueron atacados en aguas territoriales de Irak durante la última hora, provocando un incendio en el Golfo Pérsico, según un funcionario portuario.



Las autoridades iraquíes evacuaron a 25 tripulantes de… pic.twitter.com/rXivpCBAFV — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 11, 2026

Citada por la agencia estatal INA, la célula de comunicación de los servicios de seguridad de Irak condenó “un acto de sabotaje” dirigido contra dos petroleros.

Uno de los dos buques navega bajo pabellón maltés, precisó Fartousi.

Consultado por la AFP, un empleado del puerto petrolero de Basora indicó que aún no estaba claro si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del estrecho de Ormuz y así paralizar el comercio petrolero mundial.

El ataque se produjo apenas unas horas después de una nueva advertencia de la embajada estadounidense en Bagdad sobre posibles ataques planificados por Irán o sus aliados contra “infraestructuras petroleras y energéticas pertenecientes a Estados Unidos en Irak”.