Alto funcionario iraní amenaza a Donald Trump: “Tenga cuidado de no ser eliminado”

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, amenazó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que “tenga cuidado de no ser eliminado”, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Larijani respondió en su cuenta de X a las advertencias de Trump, quien aseguró el lunes que Estados Unidos golpearía “muy duro” a Irán si bloquea el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar a la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió el funcionario iraní.

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución Islámica aseguraron que serán ellos quienes decidirán el final de la guerra.

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, declaró un portavoz del cuerpo militar iraní en un comunicado difundido por medios del país, en respuesta a Trump, quien afirmó que el conflicto contra Irán terminará “muy pronto”.

Además, las autoridades militares iraníes advirtieron que podrían intensificar las medidas contra el suministro energético de la región.

“Las fuerzas armadas iraníes […] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región hacia la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, advirtió Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución.

La tensión se intensificó tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenó una nueva fase de la guerra en la región. Desde entonces, los combates dejaron más de 1.200 muertos en territorio iraní, según las autoridades del país.

En medio de la escalada, creció la preocupación por el impacto económico global del conflicto, especialmente en el mercado energético.

El presidente y director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, advirtió que la guerra podría tener consecuencias graves para el suministro de petróleo si se prolonga.

“Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global”, afirmó Nasser, quien subrayó que resulta “absolutamente crucial” reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En el plano económico, los comentarios de Trump sobre un posible final cercano del conflicto provocaron una fuerte caída en los precios del crudo, que se ubicaron entre 86 y 90 dólares por barril, así como repuntes en las bolsas de Asia al cierre y de Europa en la apertura de la jornada.

Los precios del gas en Europa también retrocedieron alrededor de un 15 %. Además, para aliviar los precios del petróleo, Trump señaló —sin ofrecer mayores detalles— que levantaría algunas sanciones relacionadas con el crudo a ciertos países.

*Con información de AFP y Europa Press.