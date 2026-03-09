Irán acusa a EE. UU. e Israel de dañar patrimonio histórico protegido por la Unesco

El Ministerio del Patrimonio Cultural de Irán denunció este lunes la destrucción y los daños en varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el país desde el pasado 28 de febrero.

Según la entidad iraní, entre los lugares afectados se encuentran el Palacio de Golestán, la Gran Mezquita Masjed-e Jame de Isfahán, el Palacio de Chehel Sotún y los valles prehistóricos del Valle de Jorramabad, donde se han encontrado vestigios de ocupación humana de hasta 63.000 años.

Irán posee uno de los patrimonios históricos más extensos de Medio Oriente, con monumentos que abarcan desde civilizaciones prehistóricas hasta grandes imperios como el persa.

Muchos de estos sitios han sido reconocidos por su valor arquitectónico, arqueológico y cultural, y forman parte de rutas históricas que reflejan miles de años de desarrollo urbano, religioso y artístico en la región.

Gran Mezquita Masjed-e Jame de Isfahán. Foto: Getty Images

El ministerio afirmó que estos lugares representan no solo la cultura y la historia de Irán, sino también parte del patrimonio común de la humanidad.

La institución sostuvo que los ataques “golpean directamente la memoria histórica y la civilización humana” y aseguró que también afectan el sentimiento nacional de los iraníes dentro y fuera del país.

Las autoridades también llamaron a la movilización y a las protestas de la comunidad iraní en el exterior, además de solicitar la intervención de organismos internacionales como la Unesco y la Organización de las Naciones Unidas para proteger estos sitios. Asimismo, pidieron el envío de expertos que evalúen el alcance de los daños.

“La comunidad internacional no debe permanecer en silencio ante la amenaza que enfrenta el patrimonio cultural de Irán”, señaló el ministerio.

Valle de Jorramabad, Irán. Foto: Getty Images/iStockphoto

La ofensiva militar contra Irán comenzó hace 10 días y, según el Comando Central de Estados Unidos, ha incluido ataques contra cerca de 3.000 objetivos, entre ellos bases militares, instalaciones de misiles, centros de mando e infraestructura logística en distintas regiones del país.

Por su parte, la organización expresó esta semana su preocupación por los daños registrados en el Palacio de Golestán, donde se reportó la rotura de vidrieras, puertas y elementos decorativos tras los bombardeos.

El organismo recordó que el derecho internacional protege los bienes culturales durante los conflictos armados.

Actualmente, Irán cuenta con 29 sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, entre ellos ciudades históricas, complejos religiosos y paisajes arqueológicos distribuidos en distintas regiones del país.

*Con información de Europa Press.