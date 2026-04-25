Video: así fue el impresionante momento en que Donald Trump fue evacuado de una cena con periodistas tras escucharse disparos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, fueron evacuados este sábado, 25 de abril, de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento.

Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por disparos

La velada se vio interrumpida después de que se escuchara un ruido de origen no identificado en el interior del recinto, lo que provocó una reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente, quienes le solicitaron a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Minutos después, varios agentes armados del Servicio Secreto accedieron al escenario donde se encontraba el mandatario. Trump fue retirado del lugar como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

“Actuaron con rapidez y valentía”, manifestó el mandatario, antes de asegurar que “el tirador” de los disparos que se escucharon en la sala “fue detenido”. “He recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden”, sentenció el presidente sin proporcionar más detalles sobre el transcurso de la situación.

“Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato. Daré una rueda de prensa en 30 minutos desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca”, indicó posteriormente el mandatario estadounidense a través de Truth Social.

Trump informó que “la Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud” y reiteró que se dirigirá a al país durante la rueda de prensa.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, revelaron que se vieron obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

Los equipos tácticos desenfundaron las armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran. La policía, por su parte, rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaron la zona.

Miembros de las fuerzas del orden responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: AP

Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.