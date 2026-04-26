Aplica en Colombia: este es el listado de productos que subirán de precio en todo el mundo por la guerra en Irán

Desde hace varios meses, el conflicto en Irán se ha intensificado de manera drástica, luego de que se desataran varios ataques coordinados por Estados Unidos e Israel, con el objetivo de detener el programa nuclear iraní (enriquecimiento de uranio al 60 %), frenar su desarrollo de misiles y cortar su apoyo a grupos paramilitares en la región.

La escalada ha afectado a miles de habitantes de los países involucrados y también ha generado un fuerte rezago en la economía mundial. Uno de los efectos ha sido el encarecimiento de distintos productos y servicios. Aquí le contamos cuáles son los que podrían subir de precio tras la tensa situación geopolítica.

Del conflicto geopolítico al mercado: la tensión en Medio Oriente impacta el costo de bienes cotidianos en todo el mundo. Foto: AP, Adobe

Entre los primeros afectados están los juguetes fabricados con fibras sintéticas como el poliéster y el acrílico. Estos tendrían un incremento en sus costos de entre el 10 % y el 15 % en insumos. Pese a ello, el aumento no sería exclusivo de este sector.

Otros productos como teclados, cosméticos, calzado, detergentes, lentes de contacto, empaques y artículos de uso diario también dependen en gran medida de los derivados del petróleo, lo que los ubica en un listado de posibles incrementos.

Tenga en cuenta que la industria textil también sería otra de las afectadas, debido al aumento en el precio de las fibras sintéticas, que impacta directamente las prendas de vestir, ya que los insumos con los que se fabrican tienen un fuerte peso en el costo total.

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Juguetes, textiles y cosméticos, entre los primeros afectados por el aumento en los derivados del petróleo. Foto: Getty Images

El calzado también es otro de los sectores impactados, que podría sufrir un aumento de entre el 1,5 % y el 3 %, y que también podría verse afectado por temas de transporte, como tarifas aéreas y transporte terrestre.

Por otro lado, están los costos en manufacturas de salud, es decir, de productos médicos, vendas, adhesivos, entre otros productos fabricados con plástico y químicos industriales, que también verían el impacto por cuenta de la materia prima, los petroquímicos.

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La crisis internacional golpea la cadena de suministro: fabricar desde ropa hasta insumos médicos será más costoso. Foto: AFP