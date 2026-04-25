Polémica por postulación de la esposa del minHacienda, Germán Ávila, a la Caja de Honor: manejaría hasta $10 billones

Durante los últimos días, un nuevo nombramiento dentro del Gobierno nacional ha causado un fuerte revuelo. Esto se debe a que en la página de la Presidencia de la República se evidenció la publicación de la hoja de vida de María Eugenia Garzón, esposa del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.

De acuerdo con la postulación, Garzón sería designada como la nueva gerente general de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, más conocida como la Caja Honor, entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Esta entidad administra una millonaria cifra de dinero, que se destina normalmente a planes de vivienda de militares y policías.

Nombramiento genera cuestionamientos por su relación con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: X: @MinHacienda

La publicación de su hoja de vida se da únicamente en calidad de aspirante, por lo que se debe esperar si se ratifica su nombramiento mediante decreto. Sin embargo, su posible designación causa polémica dada su relación con uno de los miembros del gabinete y la responsabilidad que implicaría manejar un amplio presupuesto.

Garzón tiene una amplia experiencia. Estuvo 26 años en la cooperativa Confiar, donde fue gerente de crédito hasta 2023.

En cuanto a su formación, es graduada en Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa y tiene una especialización en Gestión Financiera Empresarial. En su hoja de vida no aparecen más cargos adicionales a la gerencia en la cooperativa mencionada.

Voces cuestionan idoneidad para liderar entidad clave de vivienda de militares y policías. Foto: AFP

Actualmente, al interior de esta entidad hay una fuerte polémica, ya que esta habría sido financiadora de la campaña a las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo del Pacto Histórico.

Por eso, son varios los pronunciamientos tras la publicación de la hoja de vida de Garzón. Una de las voces fue la de Gustavo Niño, exministro de Defensa, quien aseguró lo siguiente:

“Esta señora no tiene un solo día de experiencia en lo público. Pretende administrar los ahorros de miles de soldados y policías sin saber cómo funciona la contratación estatal o el manejo de recursos públicos. Caja Honor no es una oficina para que la “primera dama” de Hacienda juegue a ser funcionaria; es el patrimonio de quienes ponen el pecho por el país”.