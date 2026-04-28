Dólar amanece caro en Colombia: alta volatilidad este 28 de abril en el mercado oficial

El dólar inició la cotización de este 28 de abril en un precio de $ 3.620, lo que significó un alza de $ 27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.593.

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En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.662. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.611. El precio promedio es de $ 3.637.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 230,65 millones, registrando además un volumen promedio de 705,35 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Así se mueve la divisa americana. Foto: Adobe Stock

El petróleo amplía ganancias mientras Trump evalúa propuesta de Irán

Los precios del petróleo subían este martes más de un 2 % mientras las bolsas bajaban, ante la expectativa por la evaluación que el presidente estadounidense, Donald Trump, hace de una propuesta iraní que, según reportes, reabriría el vital estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, avanzaba un 2,7 % y se ubicaba de nuevo por encima de los 110 dólares por barril (111,17 USD).

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subía un 2,5 % hasta los 98,78 dólares.

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De acuerdo con medios estadounidenses, Teherán transmitió “mensajes escritos” a Washington a través del mediador Pakistán, en los que detalla sus líneas rojas en las negociaciones de paz, incluido su programa nuclear y el futuro de Ormuz.

La Casa Blanca indicó que Trump y sus principales asesores se reunieron el lunes para discutir la oferta, pero su portavoz, Karoline Leavitt, se negó a decir si el mandatario republicano la aceptaría.

La propuesta de acuerdo provisional de Irán contemplaría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del petróleo y gas mundiales, a cambio de que Washington ponga fin al bloqueo de los puertos iraníes, según la prensa.

El plan también pospone las negociaciones más complejas sobre su programa nuclear, un importante punto de fricción para Trump.

El analista de IG, Tony Sycamore, señaló que Teherán podría estar más dispuesto a llegar a un acuerdo pronto, ya que se espera que sus antiguas instalaciones de almacenamiento de crudo alcancen su capacidad máxima esta semana.

El petróleo amplía ganancias mientras Trump evalúa propuesta de Irán. Foto: Getty Images

Ante este panorama, la mayoría de mercados bursátiles de Asia y Europa operaban con tendencia bajista. Tokio y Hong Kong perdieron este martes un 1 %, y Shanghái un 0,2 %.

Londres, París y Fráncfort retrocedieron al inicio de la sesión.

Las pérdidas se produjeron después de que el S&P 500 y el Nasdaq volvieran a alcanzar máximos históricos la víspera en Nueva York.