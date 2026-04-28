Divisas

Así se está comportando el dólar en casas de cambio este 28 de abril

Estas son las variaciones de la moneda en el mercado.

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Redacción Semana
28 de abril de 2026 a las 7:58 a. m.
El precio del dólar refleja la incertidumbre global y los movimientos de capital en la región.
El precio del dólar refleja la incertidumbre global y los movimientos de capital en la región. Foto: Getty Images

El dólar es la divisa clave en Colombia porque es la moneda de referencia para el comercio exterior, la deuda externa y la inversión extranjera. Su fluctuación incide en la inflación al encarecer importaciones, alimentos, insumos, tecnología y afecta la competitividad exportadora, como el petróleo y el café, impactando directamente el costo de vida local y la deuda del país.

Durante los últimos días, el dólar se ha comportado de manera inestable y altamente volátil en el país. En la jornada del pasado lunes, la moneda se impulsó cerca de $90 en un solo día. Pasó de estar en $3.550 a llegar a unos $3.640.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La tasa de cambio vuelve a ser protagonista y marca el pulso de los mercados en Colombia. Foto: Universal Images Group via Getty

Quienes se han interesado por la moneda han buscado distintos mecanismos para adquirirla. Las casas de cambio son fundamentales porque actúan como intermediarios financieros seguros y accesibles para la compra y venta de divisas extranjeras, facilitando el turismo, el comercio internacional y el envío de remesas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 28 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.548,54 y de venta de $3.654,38.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6163,67862
Cali3,5103,635125
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6003,65050
Medellín3,4883,630142
Pereira3,5703,66090
Dólar dólares
La divisa estadounidense se mueve entre tensiones externas y factores internos de la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 28 de abril de 20263548.543654.383593.17
lunes 27 de abril de 20263548.543654.383551.17
domingo 26 de abril de 20263539.583651.673551.17
sábado 25 de abril de 20263542.293650.633551.17
viernes 24 de abril de 20263537.083650.423560.62
jueves 23 de abril de 20263543.333660.213568.88
miércoles 22 de abril de 20263555.833665.833576.05
martes 21 de abril de 20263548.753660.633573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6203,67050
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,65030
Latin Cambios3,6003,65050
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,6253,65530
Punto Dollar3,5503,680130
Smart Exchange3,6203,65030

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El comportamiento del dólar sigue impactando el bolsillo de los colombianos y las decisiones económicas. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.