Irán culpa a Estados Unidos por el colapso en las negociaciones mientras mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, luego de responsabilizar a Estados Unidos por el colapso de la última ronda de diálogo en Pakistán.

Enviados de Estados Unidos viajan a Pakistán sin garantía de negociación directa con Irán

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos”, dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Foto: Captura X @Iran_Headlines

La delegación estadounidense, apuntó, presentó “exigencias excesivas”.

El canciller también sostuvo que “el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante”.

Irán mantiene cerrado el estrecho, en una medida que ha prometido sostener mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

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Antes de viajar a Rusia, Araqchi estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos. También conversó telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el sábado el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad.

No obstante, la agencia noticiosa Fars informó que Irán envió “mensajes escritos” a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz, una vía marítima en el centro del conflicto.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (centro), camina junto al jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir (izquierda), y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, tras su llegada a Islamabad, Pakistán Foto: AP

El portal estadounidense de noticias Axios informó el domingo que Irán había enviado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y terminar la guerra y dejar para más adelante las negociaciones sobre la cuestión nuclear, citando una fuente oficial de Estados Unidos.

La agencia estatal iraní IRNA mencionó el informe de Axios sin negarlo.

Hasta ahora se mantiene una tregua en la guerra contra Irán, pero persiste su impacto sobre la economía global.

Trump justificó su decisión de no enviar sus emisarios a Pakistán, alegando que “esto terminará pronto y saldremos muy victoriosos”.

Araqchi se reunió el sábado en Pakistán con el jefe militar, Asim Munir; el primer ministro, Shehbaz Sharif; y el canciller Ishaq Dar, antes de viajar a Omán y regresar a Islamabad.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. El mapa muestra la estrecha vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, limitando con Irán al norte y la Península Arábiga al sur. La isla Kharg está marcada en el lado occidental del Golfo Pérsico Foto: Getty Images

El canciller iraní publicó en X que las conversaciones en Omán se centraron en asegurar el paso seguro por Ormuz “para el beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo”.

“Nuestros vecinos son nuestra prioridad”, afirmó; sin embargo, los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron que no pretenden levantar el bloqueo.

Finalmente, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, señaló que su reciente viaje a Islamabad resultó “sumamente positivo” y permitió analizar detalladamente las “condiciones concretas” que podrían facilitar la continuidad del diálogo entre Irán y Estados Unidos.

Con información de AFP*