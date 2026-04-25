Israel volvió a escalar el conflicto en la frontera norte tras nuevos ataques atribuidos a Hezbolá. La orden directa de Benjamin Netanyahu de responder con contundencia pone en duda los esfuerzos diplomáticos y eleva la tensión regional.

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Israel intensifica ataques en Líbano tras ofensiva de Hezbolá

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este 25 de abril de 2026, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara intensificar los ataques contra la milicia chií Hezbolá en el sur del Líbano.

Esto, en respuesta al lanzamiento de cohetes y drones hacia territorio israelí.

La decisión, confirmada por su oficina y por el propio Ejército, pone en jaque un frágil alto el fuego impulsado por Estados Unidos y reaviva el riesgo de una escalada regional de mayor alcance.

De acuerdo con reportes oficiales, el detonante inmediato fue una serie de proyectiles disparados desde territorio libanés hacia el norte de Israel, una acción que el gobierno israelí calificó como una “grave violación” de la tregua vigente.

En ese contexto, Netanyahu ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel responder “con fuerza” o “con contundencia”, lo que se tradujo en bombardeos dirigidos contra posiciones de Hezbolá, incluyendo lanzadores de cohetes y depósitos de armas en el sur del Líbano, informo el New York Times

Las autoridades militares israelíes señalaron que algunos de los proyectiles fueron interceptados, sin que se reportaran víctimas en territorio israelí.

Sin embargo, la respuesta aérea dejó muertos entre combatientes de Hezbolá y daños en infraestructura vinculada al grupo armado, lo que vuelve a tensar una frontera históricamente volátil.

Este nuevo episodio ocurre en medio de un escenario ya altamente inestable.

#LiveBlog | El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" al grupo chií Hezbolá en el Líbano.https://t.co/Vt0ySXOZWN — N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 25, 2026

Choques constantes entre Israel y Hezbolá desde marzo

Desde marzo, el conflicto entre Israel y Hezbolá ha registrado intercambios constantes de fuego, con cientos de proyectiles lanzados desde el Líbano y bombardeos israelíes en zonas densamente pobladas.

Además, la ofensiva israelí en territorio libanés se ha intensificado tras el conflicto más amplio que involucra a Irán, lo que ha dejado miles de víctimas y más de un millón de desplazados, según estimaciones recientes.

El elemento más delicado es que la orden de Netanyahu se produce pese a la existencia de una tregua parcial recientemente extendida con mediación estadounidense.

Analistas advierten que esta decisión no solo debilita los esfuerzos diplomáticos, sino que también incrementa el riesgo de una confrontación directa más amplia en la región, donde confluyen intereses de potencias como Estados Unidos e Irán.

En paralelo, continúan los intentos diplomáticos para evitar una escalada mayor.

Washington había impulsado contactos entre Israel y Líbano, incluso con la posibilidad de reuniones de alto nivel, pero los recientes ataques ponen en duda la viabilidad de esos acercamientos, según el New York Post.

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Mientras tanto, sobre el terreno, la situación sigue siendo altamente volátil.

Los bombardeos, los lanzamientos de cohetes y las advertencias a la población civil de no regresar a zonas fronterizas reflejan un conflicto que, lejos de estabilizarse, parece entrar en una nueva fase de incertidumbre.