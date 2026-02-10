Mundo

Crece la tensión: Netanyahu viaja a EE. UU. para reunirse con Trump y presionar contra el programa de misiles de Irán

Teherán acusó a Israel de desempeñar un “papel destructivo” en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:16 a. m.
Los líderes de Irán, Estados Unidos, Israel, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Ali Jamenei.
Los líderes de Irán, Estados Unidos, Israel, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Ali Jamenei. Foto: Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajó este martes hacia Washington con el fin de tener una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. La reunión tiene el objetivo de que Estados Unidos adopte una posición severa respecto al programa de misiles de Irán, que tiene a Israel en su radio de alcance.

Esta es la séptima reunión entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace poco más de un año. El encuentro se produce en medio de las conversaciones que Estados Unidos sostuvo con Irán en Omán el viernes pasado.

“En este viaje, hablaremos de varios asuntos: de Gaza, de la región, pero por supuesto y, en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación”, dijo Netanyahu este martes, antes de volar a Washington.

La ultima reunión entre ambos mandatarios fue el 29 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida.
La ultima reunión entre ambos mandatarios fue el 29 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida. Foto: GETTY IMAGES

Por otra parte, desde Teherán han advertido este martes del “papel destructivo” de Israel en las negociaciones nucleares con Estados Unidos y han pedido al país norteamericano que tenga “decisiones independientes”, ante la visita de Benjamín Netanyahu.

Mundo

Jorge Rodríguez anuncia el plazo máximo para la liberación de presos políticos en Venezuela

Estados Unidos

Sector empresarial canadiense responde ante las amenazas de Donald Trump de impedir la apertura del puente Gordie Howe

Estados Unidos

Tribunal de apelaciones autoriza a Trump a eliminar el TPS para estos 3 países

Estados Unidos

La batalla por las máscaras: el fallo que fortalece a Trump y desafía a California

Mundo

Donald Trump habría advertido a las autoridades, en 2006, del depredador sexual Jeffrey Epstein, según revelaciones

Mundo

La directora del Jardín Botánico de Madrid habla con SEMANA sobre un tesoro en el Tolima que los colombianos deberían conocer

Estados Unidos

Trump amenaza con bloquear nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá y exige que su país sea dueño de una parte de la infraestructura

Mundo

Irán se mantendrá firme para negociar con Estados Unidos sobre asuntos nucleares si se cumple esta condición

Mundo

“Salgan de Irán ahora”: EE. UU. emitió una nueva alerta a sus ciudadanos en medio de la creciente escalada de tensiones militares

Mundo

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, sostuvo en rueda de prensa que Israel “es un obstáculo para la diplomacia y un factor generador de crisis”, al mismo tiempo que pidió al Gobierno de Donald Trump que “no permitan que otros decidan la política exterior de Estados Unidos”.

“Nuestra contraparte en las negociaciones es Estados Unidos. Depende de Estados Unidos actuar al margen de las presiones y las influencias destructivas, especialmente las israelíes, que ignoran los intereses de la región e incluso de Estados Unidos”, ha dicho, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Tribunal de apelaciones autoriza a Trump a eliminar el TPS para estos 3 países

Asimismo, Baqaei acusó a Israel de “crear crisis artificiales en torno al programa nuclear iraní” y calificó las denuncias sobre supuestos planes de Teherán para obtener armas de destrucción masiva como un “intento de generar miedo”. Al mismo tiempo, insistió en que Israel “siempre ha obstruido los procesos pacíficos y diplomáticos”.

Cabe recordar que Israel e Irán sostuvieron una guerra de 12 días en junio, durante la cual el Estado israelí atacó instalaciones nucleares, objetivos militares y blancos civiles. Estados Unidos se sumó a la campaña al bombardear, en la madrugada del 22 de junio, tres instalaciones atómicas.

La república islámica respondió lanzando misiles contra objetivos militares y zonas densamente pobladas en territorio israelí, causando una treintena de muertos.

“Irán logró acumular suficiente para nueve bombas atómicas y estaban a punto de comenzar la parte de la ojiva”.
El ataque iraní a Israel dejó un saldo de 28 personas muertas y más de 3.000 heridos. Foto: AP

Las autoridades israelíes sostienen que el programa de misiles de Irán persigue objetivos distintos a los del programa nuclear y que, además, podría representar un riesgo más inmediato.

No creo que sea una amenaza existencial, pero sí que supone una amenaza de envergadura para el frente doméstico israelí”, apunta Danny Citrinowicz, experto sobre Irán en el instituto israelí de Estudios de Seguridad Nacional.

Desde Teherán, niegan que sus negociaciones con Estados Unidos vayan más allá de su programa nuclear, que, según informan, es pacífico, diferente a lo que sospechan en Occidente, que creen que el objetivo real es la bomba atómica.

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

Trump, que mantiene tropas estadounidenses en Oriente Medio como medida de presión, aseguró que habrá una nueva ronda de contactos con Irán, en medio de las presiones israelíes para endurecer la postura de Washington.

*Con información de AFP y EUROPA PRESS.

Más de Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, director de campaña del presidente Nicolás Maduro, da una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el viernes 19 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix)

Jorge Rodríguez anuncia el plazo máximo para la liberación de presos políticos en Venezuela

Mark Carney y Donald Trump

Sector empresarial canadiense responde ante las amenazas de Donald Trump de impedir la apertura del puente Gordie Howe

Los líderes de Irán, Estados Unidos, Israel e Irán, Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Ali Jamenei

Crece la tensión: Netanyahu viaja a EE. UU. para reunirse con Trump y presionar contra el programa de misiles de Irán

Nuevos trámites para evitar ser deportado

Tribunal de apelaciones autoriza a Trump a eliminar el TPS para estos 3 países

Agentes de ICE tienen autoridad para arrestar a quienes sospechen que están en el país de forma ilegal

La batalla por las máscaras: el fallo que fortalece a Trump y desafía a California

Jeffrey Epstein y Donald Trump.

Donald Trump habría advertido a las autoridades, en 2006, del depredador sexual Jeffrey Epstein, según revelaciones

María Paz Martin Esteban, directora del Real Jardín Botánico visitó Colombia.

La directora del Jardín Botánico de Madrid habla con SEMANA sobre un tesoro en el Tolima que los colombianos deberían conocer

No se sabe aún si la cita con el presidente Trump será pública o a puerta cerrada. Eso podría definir el resultado del encuentro.

Trump amenaza con bloquear nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá y exige que su país sea dueño de una parte de la infraestructura

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

“No se puede ahorcar a un pueblo así”: Claudia Sheinbaum critica a EE. UU. y sale en defensa de Cuba

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie. (Policía del Condado Pima via AP)

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

Noticias Destacadas