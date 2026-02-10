Estados Unidos

Tribunal de apelaciones autoriza a Trump a eliminar el TPS para estos 3 países

La decisión judicial levanta un bloqueo previo y podría afectar a decenas de miles de migrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua, que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

10 de febrero de 2026, 7:57 a. m.
Migrantes con Estatus de Protección Temporal protestan frente a un tribunal federal en Estados Unidos tras el fallo que permite al gobierno avanzar en la eliminación del programa, según informó Reuters.
Migrantes con Estatus de Protección Temporal protestan frente a un tribunal federal en Estados Unidos tras el fallo que permite al gobierno avanzar en la eliminación del programa, según informó Reuters. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal, TPS, para migrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, suspende una orden judicial previa que había bloqueado la medida y permite al gobierno reactivar el proceso para retirar las protecciones contra la deportación, según informó la agencia Reuters.

La decisión judicial levanta un bloqueo previo y reabre la posibilidad de deportaciones masivas

El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso estadounidense en 1990 para ofrecer protección temporal y permisos de trabajo a personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.

Honduras y Nicaragua fueron designados tras el devastador huracán Mitch en 1998, mientras que Nepal fue incluido después del terremoto de 2015.

Sin embargo, la administración Trump ha sostenido que el programa fue concebido como una medida transitoria y que las condiciones en esos países ya no justifican su continuidad.

La decisión del tribunal de apelaciones se emitió el lunes 9 de febrero de 2026, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos suspendió una orden judicial previa y permitió a la administración de Donald Trump avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua

El fallo es relevante porque reactiva la posibilidad de deportaciones y pérdida de permisos de trabajo para decenas de miles de personas, muchas de las cuales han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, en medio de un fuerte incremento de deportaciones, según un nuevo informe académico.
El fallo que autoriza retirar las protecciones contra la deportación. Foto: Getty Images

Un fallo con impacto legal, político y humanitario

Se estima que más de 80.000 migrantes de los tres países podrían quedar sin protección legal, con riesgo de perder sus permisos de trabajo y enfrentar procedimientos de deportación.

Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos durante décadas, han formado familias y contribuyen a la economía local, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos de los migrantes y líderes comunitarios.

Desde el gobierno estadounidense, funcionarios de Seguridad Nacional defendieron la decisión como una reafirmación del marco legal del TPS, argumentando que las extensiones prolongadas han convertido una medida temporal en una política migratoria permanente sin autorización del Congreso.

En contraste, grupos de defensa migrante advirtieron que la eliminación del estatus podría provocar una crisis humanitaria, desestabilizar comunidades enteras y separar a miles de familias.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

El litigio, no obstante, podría continuar. Los demandantes tienen la posibilidad de apelar ante instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que la administración federal puede avanzar en los pasos administrativos para poner fin a las protecciones.

En un contexto de fuerte polarización política, el fallo del Noveno Circuito se perfila como un precedente clave en la disputa sobre el alcance de las políticas migratorias y el futuro de los programas humanitarios en el país.

Noticias Destacadas