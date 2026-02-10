Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal, TPS, para migrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, suspende una orden judicial previa que había bloqueado la medida y permite al gobierno reactivar el proceso para retirar las protecciones contra la deportación, según informó la agencia Reuters.

La decisión judicial levanta un bloqueo previo y reabre la posibilidad de deportaciones masivas

El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso estadounidense en 1990 para ofrecer protección temporal y permisos de trabajo a personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.

Honduras y Nicaragua fueron designados tras el devastador huracán Mitch en 1998, mientras que Nepal fue incluido después del terremoto de 2015.

Sin embargo, la administración Trump ha sostenido que el programa fue concebido como una medida transitoria y que las condiciones en esos países ya no justifican su continuidad.

El fallo es relevante porque reactiva la posibilidad de deportaciones y pérdida de permisos de trabajo para decenas de miles de personas, muchas de las cuales han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas.

El fallo que autoriza retirar las protecciones contra la deportación. Foto: Getty Images

Un fallo con impacto legal, político y humanitario

Se estima que más de 80.000 migrantes de los tres países podrían quedar sin protección legal, con riesgo de perder sus permisos de trabajo y enfrentar procedimientos de deportación.

Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos durante décadas, han formado familias y contribuyen a la economía local, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos de los migrantes y líderes comunitarios.

Desde el gobierno estadounidense, funcionarios de Seguridad Nacional defendieron la decisión como una reafirmación del marco legal del TPS, argumentando que las extensiones prolongadas han convertido una medida temporal en una política migratoria permanente sin autorización del Congreso.

En contraste, grupos de defensa migrante advirtieron que la eliminación del estatus podría provocar una crisis humanitaria, desestabilizar comunidades enteras y separar a miles de familias.

El litigio, no obstante, podría continuar. Los demandantes tienen la posibilidad de apelar ante instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que la administración federal puede avanzar en los pasos administrativos para poner fin a las protecciones.

En un contexto de fuerte polarización política, el fallo del Noveno Circuito se perfila como un precedente clave en la disputa sobre el alcance de las políticas migratorias y el futuro de los programas humanitarios en el país.