Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Un estudio académico revela que la mayoría de los inmigrantes arrestados por ICE termina expulsada del país, incluso sin antecedentes penales, en medio de un endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

Margarita Briceño Delgado

6 de febrero de 2026, 3:55 p. m.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, en medio de un fuerte incremento de deportaciones, según un nuevo informe académico.
Todo inmigrante detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta actualmente una probabilidad muy alta de ser deportado, según un nuevo informe basado en datos oficiales y análisis académicos independientes.

Reporte advierte aumento de deportaciones tras arrestos de ICE y menos liberaciones

Un nuevo análisis sobre las prácticas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, muestra que las personas arrestadas por esta agencia en Estados Unidos tienen hoy una probabilidad significativamente mayor de ser deportadas, de acuerdo con un reporte del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), según lo reporta el Diario La Opinión.

El informe, publicado a inicios de febrero de 2026, se basa en datos obtenidos mediante un litigio legal y constituye uno de los primeros estudios independientes que reconstruye tendencias en deportaciones vinculadas a detenciones de ICE.

Entre sus hallazgos sobresale que la cantidad de deportaciones tras un arresto y detención se multiplicó casi cinco veces en un periodo comparado entre la segunda mitad de 2024 y el otoño de 2025, lo que refleja un endurecimiento de las decisiones de expulsión tras la captura de inmigrantes.

Nuevos datos muestran que la mayoría de las detenciones terminan en procesos de deportación.
El efecto de las detenciones en las comunidades inmigrantes

Los autores del reporte, entre ellos profesores de UCLA y de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, señalan que este fenómeno ocurre en un contexto de amplia expansión de la infraestructura de detención migratoria.

Según el documento, el número de camas disponibles para retener a personas bajo custodia de ICE se triplicó en poco más de un año, mientras que las liberaciones de detenidos disminuyeron drásticamente,

Esto reduce las posibilidades de que quienes enfrentan procesos puedan permanecer en el país mientras se resuelven sus casos.

Otro aspecto destacado del estudio es el aumento en las detenciones realizadas fuera de los puertos fronterizos tradicionales, incluyendo arrestos en las calles de comunidades del interior de Estados Unidos, que se multiplicaron más de once veces.

El reporte también alerta sobre un cambio en el enfoque de las detenciones: los arrestos de personas sin antecedentes penales crecieron de manera considerable, lo que pone en entredicho la narrativa oficial de que las políticas se concentran únicamente en criminales peligrosos.

El informe concluye que el aumento de las detenciones y la reducción de liberaciones han transformado el proceso migratorio en Estados Unidos, dejando a miles de inmigrantes con menos margen para defender sus casos.

Expertos advierten que esta tendencia podría profundizar el temor en comunidades migrantes y marcar un nuevo punto de inflexión en la política migratoria federal.

