ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Luego de la incertidumbre que generó la posible presencia de ICE en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, confirmó la ausencia de los agentes del Servicio de Inmigración y control de Aduanas.

Lanier fue contundente y en medio de una rueda de prensa confirmó: “No hay actividades de control migratorio de ICE planificadas. Estamos seguros de ello“.

La directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, habla con los medios sobre una descripción general de los planes de seguridad pública para las actividades del Super Bowl. (Photo by Candice Ward / AFP) Foto: AFP

Debido a la magnitud del evento, Lanier destacó que sí habrá presencia de seguridad federal en el Levi’s Stadium, pero aclaró que será similar a la de ediciones anteriores de los Super Bowl.

Este anuncio en la semana del Super Bowl se hace luego de que semanas antes, el DHS asegurara que los oficiales migratorios estarían presentes en los operativos de seguridad del evento deportivo que se celebrará en California.

¿Cómo será la seguridad alrededor del Levi’s Stadium?

La seguridad del evento estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, quien lleva dos décadas al frente del Super Bowl: “Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años siendo nuestro socio, está formado por más de 20 departamentos diferentes y enviará una variedad de agencias distintas”, declaró Kathy Lanier.

Aunque Lanier no reveló detalles específicos de lo que será la seguridad de la gran final, la ausencia del ICE se da en medio de una ola de rechazo de parte de la ciudadanía hacia la agencia migratoria. Una serie de manifestaciones en contra de la entidad y un cambio de tono del presidente Trump anteceden el evento.

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Cambio de discurso

El funcionario del DHS, Corey Lewandowski, había indicado en meses previos que la agencia haría presencia en el megaevento. El asesor de la secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en su momento: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”.

Y durante el primer mes del año, Estados Unidos vivió encuentros fuertes entre la agencia migratoria y los ciudadanos. Minnesota fue el epicentro de hechos históricos que le dieron la vuelta al mundo: la muerte de Nicole Good en medio de una redada migratoria de ICE, el asesinato de Alex Pretti en medio de manifestaciones y la detención de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre.

Seguridad federal y coordinación interagencial en el Super Bowl en California Foto: Composición Semana AFP/ Getty images

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

A lo largo de esta semana previa a la gran final del fútbol americano, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin declaró: ”Quienes se encuentran legalmente en el país y no infringen otras leyes no tienen nada que temer“.

McLaughlin agregó: ”No revelaremos operaciones futuras ni discutiremos sobre el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta integral del gobierno, llevada a cabo de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos“.