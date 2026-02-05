Estados Unidos

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

En Oregon, Minnesota y Pensilvania, jueces federales emitieron ordenes en contra de los procedimientos de la agencia migratoria, mientras el presidente se pronunciaba en una entrevista televisada.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

5 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Donald Trump y un agente del ICE.
Donald Trump y un agente del ICE. Foto: Getty Images

La agencia de control migratorio ICE fue objeto de críticas por parte de jueces federales en Oregon, Minnesota y Pensilvania, quienes emitieron fallos en contra de las actuaciones de la entidad durante el gobierno de Donald Trump.

Las autoridades judiciales cuestionaron los arrestos sin orden judicial, las redadas orientadas a detenciones masivas y la presión ejercida por funcionarios sobre los tribunales. Uno de los magistrados advirtió que estas prácticas representan para el Estado “gastos innecesarios”.

Paralelamente, el presidente Trump se refirió a la agencia de control migratorio en una entrevista concedida al canal estadounidense NBC, en la que mostró un tono distinto frente a su discurso habitual. Al ser consultado sobre su misión de deportar a todos los inmigrantes en situación irregular, el mandatario atenuó su postura.

“Estamos totalmente centrados en los criminales, en los criminales realmente malos”, afirmó Trump, una declaración que abrió la interpretación de un posible cambio de enfoque en la política migratoria, con prioridad en personas consideradas una amenaza para la seguridad del país y no en la totalidad de los inmigrantes indocumentados.

Estados Unidos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Estados Unidos

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Estados Unidos

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Estados Unidos

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Estados Unidos

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

Estados Unidos

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

Deportes

Esto dicen en la prensa internacional por el nuevo equipo de James Rodríguez: “Con diferencia”

Estados Unidos exige el uso de cámaras corporales para agentes federales tras tiroteos de ICE y protestas violentas en Minnesota

El republicano especificó: “Me refiero a asesinos de diferentes países”, lo que representaría un alivio para los inmigrantes en situación irregular, luego de que en el primer mes del año se presentaran varias detenciones polémicas en las que se arrestó a extranjeros sin antecedentes judiciales importantes.

Órdenes judiciales en Oregon, Minnesota y Pensilvania

El juez federal de Oregón, Mustafa T. Kasubhai, emitió una orden preliminar que prohíbe a los agentes realizar arrestos de inmigrantes civiles sin una orden judicial, salvo en los casos en que exista una evaluación previa que indique riesgo de fuga del individuo.

El juez Kasubhai se refirió ante los patrones que venía adoptando ICE, en contra de la ley: “Amplia evidencia en este caso demuestra un patrón y una práctica en Oregon que equivale a una acción final de la agencia de ejecutar arrestos sin orden judicial, sin determinaciones individualizadas de riesgo de fuga“.

x
En Minnesota los ciudadanos piden la salida de ICE. Foto: Getty Images

En tanto, en Minnesota, la jueza federal Susan Richard Nelson ordenó la liberación inmediata de un residente mexicano que había sido detenido por la agencia migratoria. La magistrada concluyó que la autoridad carecía de fundamento legal para mantenerlo privado de la libertad.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Y en Pensilvania, el juez federal, Harvey Bartle III, emitió una orden de liberación a un inmigrante brasilero que solicita asilo.

“A pesar de cientos de fallos similares en este y otros tribunales rotundamente a favor de los solicitantes detenidos por ICE, ICE continúa actuando en contra de la ley, gastando el dinero de los contribuyentes innecesariamente”, señaló el juez Bartle.

Más de Estados Unidos

x

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Donald Trump y un agente del ICE

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Los anuncios del Super Bowl 2026 capturan la atención con creatividad, estrellas y momentos memorables.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

El helicóptero policial se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en Flagstaff.

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

María Elvira Salazar

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

x

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

x

Crisis en los medios estadounidenses: The Washington Post cierra departamentos y hace despidos masivos

x

Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Noticias Destacadas