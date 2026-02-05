Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

La agencia de control migratorio ICE fue objeto de críticas por parte de jueces federales en Oregon, Minnesota y Pensilvania, quienes emitieron fallos en contra de las actuaciones de la entidad durante el gobierno de Donald Trump.

Las autoridades judiciales cuestionaron los arrestos sin orden judicial, las redadas orientadas a detenciones masivas y la presión ejercida por funcionarios sobre los tribunales. Uno de los magistrados advirtió que estas prácticas representan para el Estado “gastos innecesarios”.

Paralelamente, el presidente Trump se refirió a la agencia de control migratorio en una entrevista concedida al canal estadounidense NBC, en la que mostró un tono distinto frente a su discurso habitual. Al ser consultado sobre su misión de deportar a todos los inmigrantes en situación irregular, el mandatario atenuó su postura.

“Estamos totalmente centrados en los criminales, en los criminales realmente malos”, afirmó Trump, una declaración que abrió la interpretación de un posible cambio de enfoque en la política migratoria, con prioridad en personas consideradas una amenaza para la seguridad del país y no en la totalidad de los inmigrantes indocumentados.

El republicano especificó: “Me refiero a asesinos de diferentes países”, lo que representaría un alivio para los inmigrantes en situación irregular, luego de que en el primer mes del año se presentaran varias detenciones polémicas en las que se arrestó a extranjeros sin antecedentes judiciales importantes.

Órdenes judiciales en Oregon, Minnesota y Pensilvania

El juez federal de Oregón, Mustafa T. Kasubhai, emitió una orden preliminar que prohíbe a los agentes realizar arrestos de inmigrantes civiles sin una orden judicial, salvo en los casos en que exista una evaluación previa que indique riesgo de fuga del individuo.

El juez Kasubhai se refirió ante los patrones que venía adoptando ICE, en contra de la ley: “Amplia evidencia en este caso demuestra un patrón y una práctica en Oregon que equivale a una acción final de la agencia de ejecutar arrestos sin orden judicial, sin determinaciones individualizadas de riesgo de fuga“.

En tanto, en Minnesota, la jueza federal Susan Richard Nelson ordenó la liberación inmediata de un residente mexicano que había sido detenido por la agencia migratoria. La magistrada concluyó que la autoridad carecía de fundamento legal para mantenerlo privado de la libertad.

Y en Pensilvania, el juez federal, Harvey Bartle III, emitió una orden de liberación a un inmigrante brasilero que solicita asilo.

“A pesar de cientos de fallos similares en este y otros tribunales rotundamente a favor de los solicitantes detenidos por ICE, ICE continúa actuando en contra de la ley, gastando el dinero de los contribuyentes innecesariamente”, señaló el juez Bartle.