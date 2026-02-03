Estados Unidos exige el uso de cámaras corporales para agentes federales tras tiroteos de ICE y protestas violentas en Minnesota

El Gobierno de Estados Unidos estableció que los agentes federales deberán usar cámaras corporales durante los operativos ciudadanos, con el fin de capturar pruebas necesarias en caso de enfrentar amenazas o tener que hacer uso de la fuerza. La medida se tomó luego de que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararan contra dos ciudadanos, acabando con sus vidas en medio de manifestaciones sociales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la iniciativa el pasado lunes 2 de febrero, dirigida especialmente a los oficiales federales desplegados en Minnesota, donde las protestas exigen, entre otras cosas, que las autoridades rindan cuentas tras los tiroteos.

Las manifestaciones, que ya casi cumplen un mes, se han tornado violentas con el paso de los días. Foto: AFP

En esa región del país se registran manifestaciones desde hace semanas, motivadas por el rechazo ciudadano a las redadas masivas de inmigración, en las que incluso se han detenido a personas con el objetivo de arrestar y procesar a la mayor cantidad posible de extranjeros indocumentados, tal como lo ha solicitado el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado.

“Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis”, escribió la funcionaria en su perfil de X el lunes 2 de febrero.

“A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”, detalló en el trino. “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) en todo el país”.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis.



As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026

El 7 de enero de este año, un agente del ICE disparó tres veces contra una ciudadana estadounidense, identificada como Renee Good, acabando con su vida. Según el oficial y el Gobierno, este actuó en defensa propia, argumentando que la mujer representaba un peligro mientras conducía su camioneta. No obstante, un video de un testigo demuestra que el vehículo de la víctima apenas rozó al agente.

Ambos estaban sosteniendo una discusión porque Good participaba en una pequeña protesta para impedir la intervención del ICE en una zona residencial de Minneapolis. Luego de intercambiar un par de insultos, la mujer subió a su auto y aceleró. Fue entonces cuando el agente sacó su arma, corrió unos pasos detrás de la camioneta y disparó a través de la ventana abierta. Una de las balas impactó en la cabeza de Good.

Las protestas exigen una respuesta del Gobierno osbre las muertes, al parecer injustificadas, de los dos ciudadanos. Foto: Adam Gray-AP

La situación desató manifestaciones masivas en la ciudad, y en otras del estado, para demostrar el rechazo a la fuerte presencia del ICE en la región. Estas se han tornado violentas: los ciudadanos han atacado instituciones y carros de los agentes federales, mientras que las autoridades hacen uso de fuerza para disipar las conglomeraciones.

Días atrás, en medio de esas protestas, un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó en contra de un ciudadano, también, al parecer, abusando de su poder.