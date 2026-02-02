Este lunes 2 de febrero se confirmó el arresto de dos personas más en Minnesota.

Así lo informó la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien señaló que los operativos se realizaron en una iglesia del estado, en medio de una protesta vinculada al rechazo de la represión migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Las nuevas detenciones elevan a nueve el número de arrestados por las manifestaciones en la iglesia de St. Paul; entre ellos figuran los periodistas Don Lemon y Georgia Fort.

Todos enfrentan cargos federales por violaciones a los derechos civiles, incluidos conspiración e interferencia con los derechos garantizados por la Primera Enmienda a los feligreses, durante las manifestaciones del pasado 18 de enero en la iglesia Cities Church, en St. Paul.

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Las dos personas arrestadas este lunes se identifican como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson; Bondi confirmó la identidad de estas personas.

Según la acusación, Richardson viajó a la iglesia junto a Lemon. De acuerdo con los registros del caso, Austin habría arremetido en voz alta contra un pastor, cuestionándolo sobre el nacionalismo cristiano. Hasta el momento se desconocen las razones específicas por las que su compañero fue arrestado.

Imágenes de la protesta en Minnesota este jueves, 8 de enero de 2026 Foto: Getty

Austin fue detenido el viernes, 30 de enero, mientras no hay claridad del arresto del día que Richardson ingresó a prisión. Las autoridades alegan que fue un “ataque de control” de la iglesia e intimidaron a los feligreses.

Las manifestaciones del 18 de enero siguen marcando a la ciudad

El 18 de enero, un grupo de activistas se manifestó dentro de la Cities Church en St. Paul, Minnesota, donde interrumpió el servicio religioso dominical y protestó en contra de ICE, ya que uno de los pastores está vinculado con la agencia migratoria.

Video viral muestra a un hombre armado custodiando su vecindario para impedir redadas del ICE en medio de protestas y tensión social

David Esterwood es el director regional de ICE en St. Paul y también líder de la iglesia, lo que motivó que los activistas se pronunciaran, luego de una serie de protestas por la muerte de Nicole Good.

Manifestaciones Minnesota Foto: Getty

Entre los manifestantes, destacaron miembros de organizaciones como Racial Justice Network y Black Lives Matter Minnesota. Ingresaron al templo con mensajes de “ICE fuera” y “Justicia para Renee (Nicole) Good”.

El caso enfrenta a la libertad de prensa y las protestas anti-ICE

El periodista independiente Don Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles la noche del 30 de enero de 2026, en relación con el incidente de la iglesia de St. Paul, Minnesota.

Su abogado confirmó el arresto y señaló que Lemon se encontraba en California cubriendo los premios Grammy cuando fue detenido.

Lemon, quien fue presentador de CNN durante años antes de desempeñarse como periodista independiente, ha afirmado reiteradamente que su presencia en Minnesota fue en calidad de reportero y no como participante activo de las protestas.

Según su abogado, Abbe Lowell, Lemon se limitaba a documentar lo ocurrido durante la manifestación.

Lowell sostuvo que el arresto representa un ataque sin precedentes a la libertad de prensa en Estados Unidos y que el trabajo de Lemon estaba protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.