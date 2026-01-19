Estados Unidos

Video viral muestra a un hombre armado custodiando su vecindario para impedir redadas del ICE en medio de protestas y tensión social

En Minnesota, Estados Unidos, se reportan desmanes sociales que aumentan la tensión con las autoridades de inmigración.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 12:43 a. m.
Las tensiones en Minnesota se han aumentado por el creciente rechazo de los ciudadanos a los operativos de inmigración.
Las tensiones en Minnesota se han aumentado por el creciente rechazo de los ciudadanos a los operativos de inmigración. Foto: Tomada de redes sociales

Por redes sociales ha causado furor el video de un hombre que está armado fuera de su casa en Minnesota, un estado de Estados Unidos, para, según él, defender su vecindario de las redadas de detención que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región.

En el estado mencionado se han desatado tensiones entre los residentes y las autoridades, pues estas últimas arrestan y persiguen extranjeros indocumentados con el fin de procesarlos y expulsarlos del país. No obstante, en medio de esas operaciones se han detenido a ciudadanos estadounidenses y varias personas han resultado gravemente heridas.

Las manifestaciones llevan más de 10 días. Foto: Anadolu via Getty Images

Las últimas semanas se han registrado varias manifestaciones en las ciudades del estado, alimentadas porque hace unos días, un agente del ICE disparó en contra de una mujer y acabó con su vida. El hombre defiende que fue legítima defensa, ya que la mujer estaba conduciendo una camioneta y, supuestamente, lo atropelló al intentar huir del lugar.

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

Sin embargo, videos de testigos dan cuenta de que el carro de la mujer, identificada como Renee Good, apenas rozó al oficial del ICE. Estos dos estaban discutiendo debido a que Good hizo parte de una pequeña manifestación para evitar que las autoridades iniciaran una redada en una zona residencial de Minneapolis.

Ante la situación, la población se ha tomado las calles para demostrar su rechazo a la presencia de los agentes de inmigración. Un hombre fue grabado en la ciudad de St. Paul, en el estado de Minnesota, cargando un rifle, custodiando el vecindario.

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

“Esta es mi cuadra, esta es mi zona. No voy por los barrios de otros intentando intimidarlos. Intento proteger a mi gente”, dice el hombre en el video que circula por internet. Y agregó que entre 30 a 50 personas más de los barrios de la ciudad han optado por salir a proteger a la comunidad.

x
Los ciudadanos han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Foto: Anadolu via Getty Images

La situación se da en medio de enfrentamientos violentos entre los protestantes y los oficiales de las fuerzas públicas. Se le suma que varias personas han resultado heridas en las manifestaciones, debido a que los agentes disparan gases lacrimógenos o balas de goma para disipar las conglomeraciones.

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

Casos de disparos en los ojos o a inmigrantes han provocado aún más rechazo por parte de la comunidad.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que desplegaría a sus tropas de la Guardia Nacional, como ha hecho en otras oportunidades, para contener las movilizaciones sociales.

