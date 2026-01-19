El 18 de enero de 2026, el presidente Donald J. Trump publicó en su red social Truth Social una acusación explosiva: “Hay 19 mil millones de dólares en Minnesota Somalia Fraud”.

Trump describió el hecho como un fraude perpetrado por miembros de la comunidad somalí en ese estado estadounidense e implicó directamente a la congresista Ilhan Omar, a quien calificó de “falsa” y sugirió que debería estar “en la cárcel” o incluso “ser enviada de regreso a Somalia”, como se publicó en un artículo de Meaww News.

Esta declaración se inscribe en una campaña más amplia del mandatario, orientada a criticar lo que él considera un problema grave de fraude en programas sociales y a vincularlo con la inmigración y la seguridad nacional.

En varias publicaciones y discursos recientes, Trump ha descrito una supuesta pérdida de cifras astronómicas de dinero de asistencia pública, vinculándolas con malas administraciones estatales y con la presencia de inmigrantes somalíes en Minnesota, el estado con la mayor población somalí en Estados Unidos.

Sin embargo, instituciones periodísticas y autoridades federales han proporcionado cifras muy distintas a las que Trump ha utilizado como evidencia.

El Departamento de Justicia y fiscales han señalado que el fraude descubierto hasta ahora podría exceder los 9 mil millones de dólares en algunos programas de asistencia, una cifra significativa, pero muy inferior a los “19 mil millones” mencionados por el presidente, según registra Meaww News.

La utilización de cifras no verificadas ha sido un punto central de debate: mientras Trump y algunos aliados estiman pérdidas que rondarían “decenas de miles de millones”, expertos legales y fiscales subrayan que muchas de esas cifras aún están en revisión y que un recuento definitivo requiere auditorías profundas en programas estatales y federales.

🇺🇸 | AHORA: Trump: "Hay 19 mil millones de dólares en un fraude somalí en Minnesota. La falsa "congresista" Illhan Omar, una quejosa constante que odia a Estados Unidos, lo sabe todo. Debería estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor: ser enviada de regreso a Somalia,… pic.twitter.com/mvKwVN01Mi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 19, 2026

Impacto político y social: entre la ley, la xenofobia y las respuestas locales

La mezcla de cifras infladas, acusaciones personales y lenguaje dirigido a una comunidad específica, la somalí, ha generado una fuerte polarización política y social.

La congresista Ilhan Omar, cuyo distrito representa a Minneapolis y a zonas circundantes de Minnesota, ha rechazado categóricamente las afirmaciones de Trump, al calificar la respuesta federal como innecesaria y utilizada con fines de relaciones públicas más que con un enfoque investigativo serio.

Omar ha insistido en que la presencia de miles de agentes federales y el recorte de fondos alimentarios o de programas de asistencia perjudican a comunidades que, en su mayoría, cumplen la ley y aportan a la economía local, y no solo a los implicados en el fraude.

Al mismo tiempo, autoridades estatales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han señalado que el escándalo de fraude, aunque preocupante, ha sido politizado con fines partidistas.

Medios como El País han afirmado que la respuesta federal también ha incluido acciones concretas, como la suspensión de ciertos pagos federales a Minnesota hasta que se realicen auditorías más exhaustivas, así como un despliegue sin precedentes de agentes de agencias como ICE en el área de Minneapolis y Saint Paul.

Aunque el fraude en Minnesota es real y está siendo objeto de múltiples investigaciones y procesos judiciales, la magnitud, las causas y los responsables no coinciden plenamente con la información que se ha difundido en publicaciones presidenciales y en algunos medios afines.