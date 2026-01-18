Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

El Ejército de Estados Unidos mantiene en alerta a 1.500 soldados ante un posible despliegue en Minnesota, mientras crecen las protestas y la tensión por operativos federales de inmigración.

¿Por qué 1.500 soldados estadounidenses están en alerta para un eventual despliegue?

El Pentágono ha ordenado que alrededor de 1.500 soldados en servicio activo se preparen ante la posibilidad de ser enviados a Minnesota.

La noticia se produce en un contexto de crecientes protestas y tensiones por las operaciones federales de inmigración en ese estado.

Según el reportaje del Washington Post citado por medios como Newsweek y agencias internacionales, las tropas han recibido órdenes de “prepararse para el despliegue”.

No hay confirmación oficial de que finalmente vayan a ser enviadas, y provienen en su mayoría de dos batallones de la 11ª División Aerotransportada del Ejército; sin embargo, la tensión crece en el ambiente.

Este movimiento se produce en medio de protestas masivas en Minneapolis tras el tiroteo fatal de Renée Good, una ciudadana estadounidense, por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero, lo que ha aumentado la fricción entre comunidades locales y autoridades federales.

Las manifestaciones se han focalizado contra la estrategia migratoria conocida como Operation Metro Surge, que implica una fuerte presencia de agentes federales para detenciones y deportaciones.

A News ha dicho que, aunque el Pentágono y la Casa Blanca no han hecho declaraciones públicas detalladas, más allá de señalar que es una preparación típica para “cualquier decisión que el presidente pueda tomar”.

Sin embargo, esta medida ha sido interpretada por analistas como una señal de que la administración contempla todas las opciones en caso de un deterioro de la seguridad pública.

Las autoridades no han confirmado si los soldados realmente desplegarán, ni bajo qué condiciones, pero han subrayado que estas órdenes no significan necesariamente que vayan a trasladarse a Minnesota.

Manifestantes se concentran en Minneapolis para rechazar los operativos federales de inmigración, Foto: Getty

Tensiones federales: un choque de poderes en EE. UU.

La sombra legal que acompaña esta posible movilización es el Insurrection Act, una ley federal promulgada en 1807.

Esta faculta al presidente de los Estados Unidos para desplegar fuerzas militares dentro del país para enfrentar insurrecciones o disturbios civiles cuando las autoridades locales no puedan “hacer cumplir las leyes”.

En su plataforma de redes sociales, el presidente Donald Trump ha hecho referencia explícita a esta ley, advirtiendo que la podría invocar si las autoridades estatales no detienen a los manifestantes que, según él, estarían atacando a agentes de inmigración.

La posibilidad de activar esta ley no se ha utilizado de manera rutinaria en décadas; el último empleo significativo ocurrió en 1992, tras los disturbios en Los Ángeles.

Su mención en este contexto ha intensificado el debate constitucional y político, ya que líderes estatales han acusado al gobierno federal de sobrepasar sus atribuciones y de tratar de erosionar la autoridad local.

Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

La respuesta de Tim Walz, el gobernador del estado de Minnesota, y otros funcionarios demócratas ha sido insistir en la necesidad de mantener las protestas dentro de cauces pacíficos, al tiempo que rechazan la narrativa de violencia organizada que justifique un despliegue militar.

Este choque no solo refleja una crisis inmediata de orden público, sino también una disputa más amplia sobre el uso de la fuerza federal en suelo estadounidense, la interpretación de poderes ejecutivos en tiempos de agitación civil y la respuesta legal a protestas.