La propuesta de abolir ICE impulsa un debate histórico sobre la aplicación de la ley migratoria en EE. UU. y su impacto en la seguridad fronteriza.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Pero mientras los legisladores buscan abolir ICE, el DHS advierte sobre riesgos para la seguridad nacional de hacerlo.

El Congreso estadounidense enfrenta una propuesta que podría cambiar radicalmente la política de inmigración.

El congresista demócrata Shri Thanedar presentó un proyecto de ley para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en el país.

La medida, registrada como H.R. 7123, busca eliminar la agencia mediante la suspensión de su financiamiento federal y su disolución formal en un plazo de 90 días tras la eventual aprobación de la ley.

Esta iniciativa ha puesto a la ciudadanía y a los legisladores a debatir si ICE merece seguir existiendo o si sus funciones deben reasignarse a otros organismos con menos polémicas, de acuerdo con congress.gov.

Un artículo de Newsweek afirma que el proyecto surge en un momento de tensión creciente, tras incidentes que han intensificado la polémica sobre la agencia, como el reciente tiroteo fatal de Renee Nicole Good en Minneapolis, ocurrido el 7 de enero de 2026.

Los defensores de la abolición argumentan que ICE ha priorizado tácticas punitivas, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, mientras que los críticos advierten que su desaparición podría desestabilizar la seguridad fronteriza y dejar sin protección a la población estadounidense.

Frente a la propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado defendiendo la existencia de ICE.

La subsecretaria Tricia McLaughlin calificó la medida como un “ataque y demonización injustos”, y subrayó que ICE es vital para proteger a los estadounidenses de criminales violentos y amenazas transnacionales.

“ICE no es perfecto, pero eliminarlo de golpe pondría en riesgo la seguridad de todo el país”, advierte un portavoz del DHS.

El DHS también recordó que la aplicación estricta de las leyes de inmigración ha sido central en las políticas de seguridad fronteriza de administraciones anteriores, y que cualquier cambio radical podría afectar la coordinación con otras agencias federales.

Esto convierte la propuesta en un choque directo entre quienes buscan reformas profundas y quienes defienden la continuidad de ICE como garante de la seguridad nacional.

ICE en la mira: proyecto de ley divide a políticos y ciudadanos sobre el futuro de la agencia. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) Foto: AFP

Impacto humano: lo que significaría desaparecer ICE

Si ICE desaparece, miles de agentes podrían perder su empleo, mientras que la aplicación de la ley migratoria pasaría a depender de otras agencias que podrían no tener la experiencia ni los recursos necesarios.

Para las familias inmigrantes, esto podría significar cambios drásticos en cómo se manejan detenciones, procesos de deportación y asistencia legal.

En este sentido, la propuesta no solo plantea un debate político, sino un impacto directo en la vida de personas.

Desde su creación en 2003, ICE ha sido objeto de críticas por redadas masivas y denuncias de abuso, convirtiéndose en un símbolo de las tensiones sobre inmigración en Estados Unidos. Para muchos, la agencia representa seguridad y control fronterizo; para otros, es un organismo irreformable que perpetúa injusticias.

Una encuesta reciente de The Economist en colaboración con YouGov, publicada en enero de 2026, muestra un apoyo creciente a abolir ICE, con un 46 % de adultos a favor y 43 % en contra. Esta división refleja la polarización que caracteriza al país en temas migratorios.

Aunque la aprobación de la ley no es muy probable, debido al rechazo del Congreso controlado por republicanos y el respaldo presidencial a ICE, el simple hecho de presentar esta propuesta ha logrado poner sobre la mesa un debate histórico: ¿es posible reformar ICE y el país está listo para prescindir de él?