Trump anuncia aranceles del 10% a países que se oponen a su plan sobre Groenlandia y advierte que las tarifas subirán a mitad de año

La orden además establece que Estados Unidos está dispuesto a negociar, pero teniendo en cuenta que la toma del territorio debe ser una realidad.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 5:49 p. m.
Los aranceles entran en vigor el 1 de febrero y subirán 4 meses después.
Los aranceles entran en vigor el 1 de febrero y subirán 4 meses después. Foto: AP - STOCK ADOBE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció tarifas arancelarias a varios países que se han opuesto a su plan de anexar Groenlandia, como un sistema de presión para avanzar con su iniciativa y tomar el poder de la estratégica región, que además es rica en minerales y recursos naturales.

De acuerdo con un mensaje que publicó el mandatario este sábado, 17 de enero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia “deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América“ a partir del 1 de febrero.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

El buque militar HDMS Knud Rasmussen de la Real Armada Danesa patrulla cerca de Nuuk, Groenlandia, el jueves 15 de enero de 2026. Foto: AP

Un día antes había amenazado con tomar la medida económica si Groenlandia seguía recibiendo apoyo de Europa.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia? ¿Por qué le importa al mundo? Las claves de esa pelea

“Es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto", aseveró el presidente, en relación a que durante años los países mencionados estaban exentos de pagar aranceles a Estados Unidos.

“Actualmente, cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente”, siguió su mensaje. En varias oportunidades, Trump y su Gobierno han criticado el pequeño ejército que tiene el territorio ártico para poder defenderse. “Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego".

La historia podría repetirse pronto: nuevo estudio muestra que el casquete de Groenlandia podría derretirse como hace 7.000 años
Trump insiste en que necesita Groenlandia por razones de seguridad. Foto: Composición SEMANA / Getty

“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos”, sentenció el presidente en su trino. “Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible”.

Trump aseguró que toma la decisión debido a que “es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Desde que el presidente regresó al poder, en enero del año pasado, expresó su intención de tomar la isla del Ártico, la cual tiene una ubicación estratégica y puede ser explotada para extraer recursos cruciales en los avances tecnológicos. “Estados Unidos ha intentado realizar esta transacción durante más de 150 años”, escribió el republicano.

Fotos de la semana 19 septiembre
Fuerzas militares de otros países protegen el territorio de Estados Unidos. Foto: AP

“Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de ADQUIRIR es especialmente importante”, estableció, refiriéndose a planes militares que desea fortalecer.

“Actualmente, se gastan cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la Cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá. Este sistema, brillante pero altamente complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a sus limitaciones, si este territorio está incluido”, explicó Trump.

“Estados Unidos está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas”, finalizó.

