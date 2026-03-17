¿La humanidad podría vivir 400 años? El secreto del tiburón de Groenlandia que estudia la medicina

En lo profundo de los océanos helados habita un animal que desafía todo lo que se creía sobre la duración de la vida. El tiburón de Groenlandia, una especie casi invisible para el ser humano, ha llamado la atención de la ciencia por una razón impactante: su capacidad de vivir siglos. Investigadores ahora miran a este gigante marino en busca de pistas que podrían cambiar la forma en que se entiende el envejecimiento.

Un animal que rompe todos los récords de longevidad

Datos recopilados por la Servicio Oceanográfico Nacional de Estados Unidos revelan cifras que parecen sacadas de la ficción. En un estudio citado por esta entidad, se analizó un ejemplar hembra de aproximadamente cinco metros cuya edad se estimó entre 272 y más de 500 años.

Incluso en el escenario más conservador, este tiburón supera ampliamente a cualquier otro vertebrado conocido en términos de longevidad. Según la misma agencia, este hecho lo posiciona como el animal con mayor esperanza de vida dentro de su grupo.

Expertos señalan que el Somniosus microcephalus puede vivir hasta más de 400 años. Foto: @ArtificialSoul

El asombro no termina ahí. Un reporte de National Geographic señala que esta especie puede alcanzar los 400 años, duplicando la vida de animales terrestres famosos por su longevidad, como las tortugas gigantes.

Conocido en la ciencia como Somniosus microcephalus, este tiburón habita en aguas profundas del Atlántico Norte, donde las temperaturas extremas y la oscuridad parecen ser clave en su extraordinaria resistencia al paso del tiempo.

Las claves de una vida tan extensa

Las razones detrás de su longevidad siguen siendo objeto de investigación, pero hay pistas claras. El propio Servicio Oceanográfico Nacional de Estados Unidos explica que este animal posee un metabolismo extremadamente lento, una adaptación necesaria para sobrevivir en ambientes fríos y con pocos recursos.

Ese ritmo pausado influye en todo su organismo, crece lentamente, se mueve con gran calma, apenas supera los 2,9 kilómetros por hora y envejece a un ritmo mucho más bajo que otras especies.

Además, su tamaño también juega un papel importante. De acuerdo con Oceanwide Expeditions, el tiburón de Groenlandia es uno de los más grandes del planeta.

“Se sabe que pueden llegar a medir 6,4 metros de largo y pesar hasta 1.000 kg, aunque el tiburón de Groenlandia típico pesa unos 400 kg y mide entre 2,44 y 4,8 metros de largo”, indica Oceanwide Expeditions.

Para la medicina, este animal representa mucho más que una curiosidad marina. Su biología podría ayudar a entender cómo ralentizar procesos asociados al envejecimiento humano. Aunque vivir 400 años aún parece un escenario lejano, el estudio de esta especie abre una puerta a nuevas preguntas sobre los límites de la