Juntos por Venezuela: campaña que convierte donaciones en comida para miles de afectados

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del devastador terremoto que sacudió la región de La Guaira, la crisis humanitaria sigue creciendo. Los reportes oficiales más recientes hablan de más de 1.700 personas fallecidas, más de 5.000 heridas y cerca de 15.800 damnificados, cifras que reflejan la magnitud de una tragedia que ha dejado a miles de familias sin acceso regular a alimentos, vivienda y servicios básicos.

En medio de este panorama, las necesidades más urgentes van mucho más allá de la reconstrucción de la infraestructura. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada se ha convertido en una prioridad para las comunidades que hoy intentan recuperarse de la emergencia.

Ante esta situación, la Fundación Gastronomía Social Colombia, en alianza con World Central Kitchen (WCK), activó la campaña Juntos por Venezuela, una iniciativa que busca llevar comidas calientes y nutritivas a las familias afectadas. Para lograrlo, las organizaciones hacen un llamado a ciudadanos, empresas y aliados para convertir la solidaridad en una ayuda concreta y oportuna.

“En momentos como este, una comida representa esperanza, dignidad y la fuerza necesaria para comenzar a reconstruir la vida de una familia. Hoy invitamos a todos los colombianos, empresas y aliados a convertir su solidaridad en comida caliente y nutritiva para Venezuela”, afirma Cristina Botero Orozco, presidenta de la Fundación Gastronomía Social Colombia y afiliada al Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Cada aporte recibido será destinado a la preparación y entrega de comidas calientes para las personas afectadas por el terremoto, especialmente durante los primeros días de la emergencia, cuando las necesidades son mayores y la asistencia resulta más crítica. Foto: Fundación Gastronomía Social Colombia A.P.I.

Alimentar también es salvar vidas

Después de un desastre natural, la alimentación se convierte en una de las ayudas más urgentes. Muchas familias no solo pierden sus hogares, sino también la posibilidad de preparar alimentos o acceder a productos básicos, mientras las afectaciones en la infraestructura dificultan el abastecimiento en las zonas más golpeadas.

La respuesta humanitaria cuenta con el respaldo de World Central Kitchen, organización internacional reconocida por su labor en zonas de desastre alrededor del mundo y por su capacidad para desplegar operaciones rápidas de alimentación en contextos de crisis.

La alianza entre ambas organizaciones no es nueva. En Colombia ya han trabajado conjuntamente en situaciones de emergencia. Una de las más recientes ocurrió durante la temporada invernal que afectó al departamento de Córdoba, donde desarrollaron una operación humanitaria de 20 días que permitió entregar más de 500.000 raciones de comida caliente a comunidades impactadas por las inundaciones.

Esa experiencia les permite hoy movilizar nuevamente recursos, aliados y capacidades para apoyar a las familias venezolanas.

“Hemos visto cómo una comida puede cambiar el día de una persona que atraviesa una emergencia y cómo las alianzas permiten llegar más lejos y más rápido cuando cada hora cuenta”, señala Botero.

Una campaña para unir esfuerzos

Más allá de la atención inmediata, la iniciativa busca movilizar una red de apoyo conformada por ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones comprometidas con la ayuda humanitaria.

Cada aporte recibido será destinado a la preparación y entrega de comidas calientes para las personas afectadas por el terremoto, especialmente durante los primeros días de la emergencia, cuando las necesidades son mayores y la asistencia resulta más crítica.

Bajo el lema Juntos por Venezuela, las organizaciones invitan a sumar esfuerzos para demostrar que la solidaridad no tiene fronteras y que la distancia geográfica no es un obstáculo cuando se trata de tender la mano a quienes más lo necesitan.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden realizar sus donaciones a través de www.comidaparatodos.org, donde cada aporte se transformará en comidas calientes para las comunidades afectadas.

Las empresas que deseen realizar donaciones o establecer alianzas pueden comunicarse al correo emergencias.colombia@gastronomia.social

Porque, en medio de una tragedia, una comida puede ser mucho más que alimento. Puede convertirse en esperanza, dignidad y en la certeza de que nadie está solo cuando la solidaridad decide actuar.