Verónica Espinosa Moreno: “El liderazgo no falla por estrategia, sino por falta de decisiones”

“Mis decisiones se enfocan en el crecimiento sostenible, la generación de valor económico y el empoderamiento del equipo”, dice esta ecuatoriana, ingeniera comercial y máster en Administración con más de 20 años de experiencia.

Su paso por multinacionales como Abbott Nutrition y Kimberly Clark le permitió adaptarse a escenarios y sectores que exigen respuestas ágiles y fundamentadas en información. Lleva 11 años en Laboratorios Siegfried, que pertenece al Grupo Roemmers, el mayor corporativo farmacéutico de Latinoamérica. Después de ser directora de Negocio en la filial de Ecuador, llegó hace año y medio a Colombia para encabezar la operación en el país, en la que ha logrado un crecimiento del 20 por ciento de la firma, una participación femenina del 60 por ciento en su comité ejecutivo y el crecimiento del mercado, al ampliar su planta de producción. “Quienes tenemos estos roles no solemos fallar por falta de estrategias, sino en la toma de decisiones. Por esa razón, el liderazgo efectivo no reside en negar la realidad, sino en la velocidad de adaptación”, afirma, al compartir cómo el modelo ‘Actúa’ –Aceptar, Cuestionar, Testear, Unir y Aprender– ha sido una herramienta aliada en proyectos y gestión del cambio.

En sus tiempos libres pinta, y así combina su estilo humano y exigente con la dedicación y el detalle que implica dirigir una compañía. “Aprendo de cada experiencia, me preocupo por construir relaciones con significado y ocupar un rol de agente de cambio”.