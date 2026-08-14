Diana Fonseca y la filosofía que la llevó a liderar una multinacional

Sus padres tuvieron gran influencia en la mujer que es hoy: “Me educaron con la misma libertad, confianza y exigencia con la que habrían educado a un hijo hombre. Por eso crecí convencida de que podía lograr cualquier cosa”, dice esta ingeniera industrial bogotana que hoy lidera Bulkmatic, multinacional estadounidense de logística y transporte con diez años en Colombia.

Ese sector siempre ha sido su pasión: estuvo al frente de la cadena de abastecimiento de Juan Valdez y luego pasó al mundo de los proveedores, cuando llegó a ser directora de operaciones de la compañía que hoy dirige. “No es necesario sentirse preparada para asumir grandes retos. Ninguno de mis cargos llegó cuando me sentía completamente lista”, afirma.

Su estilo de liderazgo es exigente y humano. Su filosofía consiste en hacer que las cosas pasen. Apasionada por su carrera académica, cursó un MBA en Administración de Empresas con doble titulación de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y los programas de Alta Gerencia Internacional, Juntas Directivas y Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes.

“Quiero construir negocios y oportunidades. Nunca sentí que debía convertirme en alguien diferente para ocupar espacios de liderazgo, ni que tenía que copiar modelos para ser exitosa. He construido mi carrera siendo auténtica”, destaca, al enfatizar que las mujeres aportan valiosas perspectivas a las organizaciones y lo hacen aún más cuando ocupan cargos de toma de decisiones.