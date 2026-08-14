Nadia Plazas, la abogada llanera que impulsa el sector energético de Colombia

“Me gustan los resultados y la firmeza. Trabajo con amor y compromiso, pero siempre articulada con mi equipo”, dice esta llanera que creció en Yopal, municipio epicentro de la industria de los hidrocarburos en Colombia. Desde su primer trabajo en una compañía de seguros, ha tenido claro que ser líder es inspirar y potencializar las cualidades de los equipos.

Abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público, durante más de una década ha estado detrás de momentos decisivos de la industria de los hidrocarburos: desde la recuperación del sector tras la crisis petrolera de 2015, la suscripción de contratos de exploración y producción entre 2020 y 2022, hasta el diseño y ejecución de la primera ronda eólica offshore en Latinoamérica.

“En un sector en el que los intereses económicos son mayúsculos, ha sido clave escuchar y generar compromisos claros, trazables y objetivos, pero sobre todo ser conciliadora”. Sus negociaciones le han generado millones de dólares a Colombia, que se han traducido en inversión hacia las regiones.

Además de abrir camino en una rama históricamente masculinizada, ve oportunidades de acuerdos donde otros solo ven diferencias, pues, según dice, es un privilegio liderar equipos que muestran lo mejor de la nación en materia de recursos naturales y convencer a grandes inversionistas. “La claridad, la articulación entre los actores y el amor por nuestras regiones siempre será la mezcla ganadora”, reflexiona.