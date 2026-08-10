“La tecnología no es un club al que hay que pedir permiso para entrar”

En Twitter, hoy X, la caleña María Elisa Botero era ejecutiva de alianzas estratégicas y formó parte de la primera ola de talento humano contratada en Colombia. En Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se especializó en la hiperpersonalización de las audiencias y el uso de algoritmos para mover la aguja de los negocios. Y en TikTok vivió en primera línea la explosión del formato de video corto y el social commerce, que le ayudaron a entender cómo las nuevas generaciones consumen contenido y toman decisiones de compra. Actualmente, es la vicepresidenta de Mercadeo de Grupo Nutresa, donde lidera la estrategia de marketing global de más de 160 marcas en 80 países.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo unió la tecnología con las habilidades blandas para convertirlas en su sello?

María Elisa Botero (M. E. B.):. Lo que más me ha servido es pararme entre ambos mundos: traducir señales de datos en historias humanas, e intuiciones humanas en estrategias medibles. En la suma de sensibilidad y rigor está el valor. Los datos son millones de personas contándonos, en tiempo real, qué quieren, qué les duele y qué les emociona. Cuando tomas decisiones escuchando al consumidor y con datos que te respaldan, el impacto se siente en la gente, la marca y el negocio.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo le ha ayudado la mentalidad de Silicon Valley a navegar en momentos de presión?

M. E. B.: Me enseñó que la ventaja no está solo en el conocimiento profundo de un tema, sino en la velocidad para aprender. En las plataformas tecnológicas viví el nacimiento del video corto, la economía de creadores y el social commerce; nada de eso estaba en un manual. Lo aprendí experimentando, midiendo y corrigiendo rápido. La mentalidad de experimentación da un impulso valioso en los momentos difíciles. Quien ha aprendido a experimentar entiende el error como un dato, no como una sentencia.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué la resiliencia y visibilidad son habilidades esenciales para una líder?

M. E. B.: La resiliencia y la capacidad de reaprender son habilidades que no caducan. A muchas mujeres nos educaron para que el trabajo hablara por sí solo, pero el trabajo hay que narrarlo. Cuando una mujer ocupa un espacio y lo cuenta, otras entienden que también pueden.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es el puente mental que las niñas y jóvenes deben cruzar para reclamar su lugar en el mundo Stem?

M. E. B.: La tecnología no es un club al que hay que pedir permiso para entrar. No soy ingeniera, vengo de la comunicación, y pude construir una carrera en Twitter, Meta y TikTok, porque esas industrias premian la curiosidad más que las credenciales. Las mejores líderes no son las que más saben, sino las que nunca dejaron de preguntar.