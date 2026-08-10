Alejandra Paredes, una periodista al servicio de la conservación y la sostenibilidad

“Una de las cosas más importantes para una mujer es cumplirse a sí misma”, dice esta comunicadora social y periodista caleña que ha trabajado en diversos sectores: desde el educativo –en Apple Education Specialist–, pasando por la cooperación internacional –en el Instituto Confucio–, hasta el de hidrocarburos y estándares medioambientales.

Hoy preside los Asuntos Corporativos de BioCarbonCert, una empresa con presencia global que crea estándares enfocados en proyectos de mitigación de cambio climático, conservación de biodiversidad y gestión sostenible de recursos hídricos. “A través del impacto que generan estos proyectos ayudamos a restaurar áreas degradadas, proteger especies y mitigar la huella de carbono”.

Su pasión por la protección al medioambiente le viene desde que pasó por Fe y Alegría, organización educativa sin ánimo de lucro en la que lideraba el equipo que elaboraba pupitres con residuos plásticos para los 60.000 niños que cobijaba el programa.

Paredes hizo posgrados en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública, en Desarrollo y Cambio Social, y el más reciente, en Gestión Sostenible y Stakeholders, de la Universidad de los Andes. “Quiero generar conciencia y acciones transformadoras en las personas para que podamos trabajar en que el cuidado del planeta sea un compromiso de todos y parte de nuestra vida cotidiana”. Uno de sus grandes desafíos es “ser una profesional, mamá, trabajadora y mujer que, día a día, entrega todo para hacerlo cada vez mejor”.