Juliana Palacio Uribe: la belleza de inspirar desde lo cotidiano

Para esta quindiana “vivir bonito” no significa tener una vida perfecta, sino encontrar belleza en lo cotidiano, celebrar los pequeños detalles y crear espacios donde las personas puedan conectar. Abogada, especialista en Derecho Administrativo, desde hace tres años lidera el Círculo de Mujeres Semana Dinero, una de las comunidades de liderazgo femenino más influyentes de Colombia, en la que impulsa conversaciones y oportunidades para mujeres que transforman el país desde distintos sectores.

Hace nueve años creó @tendenciaymesa, un perfil de Instagram que hoy inspira a sus 98.000 seguidores a descubrir que la belleza no es un lujo, sino una actitud frente a la vida: “Cada mesa cuenta una historia, haz que la tuya sea memorable”, afirma. Esa filosofía la ha llevado a colaborar con marcas como Alpina, Falabella, Le Creuset, Crate & Barrel y Ambiente Gourmet.

Su talento para convertir oportunidades en resultados y contagiar su visión a otros también marcó su trayectoria de más de diez años en el sector público, en el Fondo de Inversión para la Paz, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia de la República. Aunque de cara al público puede ser sumamente sociable, dice, es reservada y casera. Disfruta de la vida campestre –heredada de su amor por el paisaje cafetero–, junto a su familia. “Todas las personas son inspiradoras. A veces no han descubierto cuál es su propósito, pero siempre lo tienen, y en la vida en algún momento ese diferencial surge”.