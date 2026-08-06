Sandra Suárez: el poder personal como motor del liderazgo en las mujeres

Más de 400 empresarias y líderes corporativas de Colombia han encontrado en Suárez una inspiración para ampliar su proyección y expandir su influencia a través del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Bajo su liderazgo nació, en 2023, la primera comunidad de mujeres C-Level empresarias y corporativas creada por un medio de comunicación en Colombia: “Mi propósito es escalar el liderazgo de las mujeres y, en general el desarrollo humano, para generar un mayor impacto social, económico y así construir un mejor país”.

Ese objetivo de vida se refleja en los tres reconocimientos que recibió en 2025: el Women Economic Forum la distinguió como Mujer de la Década; la Red Nacional de Mujeres Políticas y Sociales le otorgó la Orden al Mérito Mujeres de Impacto Nacional; y la Fundación Reconciliación Futuro Colombia la galardonó como Mujer Orgullo de Colombia.

Ha desarrollado una amplia trayectoria en los sectores público y privado como Alta Consejera Presidencial para los Programas Sociales del Plan Colombia, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y gerente general de Publicaciones Semana, entre otros.

De esa experiencia en roles de decisión nació el concepto de ‘poder personal’, que hoy comparte a través de mentorías, coaching, conferencias y su más reciente libro. Otra de sus facetas que define como su “causa de vida que le llena el alma” es la protección y defensa de los animales, a través del rescate y adopción.