Mujeres de alto impacto: Las CEO

Las mujeres ya no solo están llegando a espacios de liderazgo, también están redefiniendo la manera de ejercerlo. Y esta primera edición del año de la revista ‘Mujeres de Alto Impacto’ del Círculo de Mujeres Semana Dinero, dedicada a las mujeres en roles de CEO en el sector corporativo, es una muestra de ello.

La edición cuenta con dos caras. Esta se denomina ‘Las CEO’ y refleja a quienes ocupan la máxima posición dentro de compañías, gremios y organizaciones, en un contexto en el que su presencia sigue siendo uno de los grandes desafíos: apenas tres de cada diez empresas en Colombia cuentan con una mujer llevando sus riendas, según el ranking Aequales.

Esta cara presenta una amplia radiografía del liderazgo femenino a partir de cifras e investigaciones nacionales e internacionales, que dimensionan los avances, las brechas y los desafíos que aún persisten en este sentido.

Infografía Círculo de mujeres

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Motores de Desarrollo Económico y Social

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Reputación y cumplimiento