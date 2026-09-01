Mujeres de alto impacto: Las CEO
En un país en el que solo tres de cada diez empresas son presididas por una mujer, estas líderes han llegado a la cima desafiando estigmas, a punta de preparación académica, rigor, resiliencia y disciplina.
Las mujeres ya no solo están llegando a espacios de liderazgo, también están redefiniendo la manera de ejercerlo. Y esta primera edición del año de la revista ‘Mujeres de Alto Impacto’ del Círculo de Mujeres Semana Dinero, dedicada a las mujeres en roles de CEO en el sector corporativo, es una muestra de ello.
La edición cuenta con dos caras. Esta se denomina ‘Las CEO’ y refleja a quienes ocupan la máxima posición dentro de compañías, gremios y organizaciones, en un contexto en el que su presencia sigue siendo uno de los grandes desafíos: apenas tres de cada diez empresas en Colombia cuentan con una mujer llevando sus riendas, según el ranking Aequales.
Esta cara presenta una amplia radiografía del liderazgo femenino a partir de cifras e investigaciones nacionales e internacionales, que dimensionan los avances, las brechas y los desafíos que aún persisten en este sentido.