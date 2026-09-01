Especiales Editoriales

Mujeres de alto impacto: Las CEO

En un país en el que solo tres de cada diez empresas son presididas por una mujer, estas líderes han llegado a la cima desafiando estigmas, a punta de preparación académica, rigor, resiliencia y disciplina.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2026 a las 10:15 p. m.
De izquierda a derecha, de pie: Verónica Espinosa, gerente general de Laboratorios Siegfried Colombia; Luz Stella Espitia, gerente general de DXC Technology Colombia, y Shenny González, presidenta de Asobolsa. Sentadas: Rosine Dallos, directora general de Topara; Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; Martha Lucía Maldonado, Managing Director de Wobi Colombia, y Carolina Escobar, CEO Fiduciaria Central. EN PORTADA fotografía de portada: Karen Salamanca @2kg.co directora editorial: Paola Villamarín González directora de servicios: Carolina Galeano periodistas: Edna Juliana Rojas, Yenny Rodríguez Barajas, Ana Mena Lobo e Isabel Zapata Palacio fotografías grupales: Alejandro Acosta productora de fotografía: Doralys Cortés Quintero La fotografía de portada se tomó en Casa República. Av. Calle 85 No. 7 - 74 @adrianocasarepublica @tapeocasarepublica El mobiliario para todas las fotografías grupales internas fue proporcionado por muebles Ashley @ashleycolombia.oficial

Las mujeres ya no solo están llegando a espacios de liderazgo, también están redefiniendo la manera de ejercerlo. Y esta primera edición del año de la revista ‘Mujeres de Alto Impacto’ del Círculo de Mujeres Semana Dinero, dedicada a las mujeres en roles de CEO en el sector corporativo, es una muestra de ello.

La edición cuenta con dos caras. Esta se denomina ‘Las CEO’ y refleja a quienes ocupan la máxima posición dentro de compañías, gremios y organizaciones, en un contexto en el que su presencia sigue siendo uno de los grandes desafíos: apenas tres de cada diez empresas en Colombia cuentan con una mujer llevando sus riendas, según el ranking Aequales.

Esta cara presenta una amplia radiografía del liderazgo femenino a partir de cifras e investigaciones nacionales e internacionales, que dimensionan los avances, las brechas y los desafíos que aún persisten en este sentido.

Infografía Círculo de mujeres
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Infografía Círculo de mujeres
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