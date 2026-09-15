Nataly García: “La coherencia ha sido clave en mi camino”

“Tuve que empezar como madre soltera y cabeza de hogar, una compañía desde cero”, dice esta administradora de empresas y magíster en Dirección de Empresas. En 2018 fundó Accesspark, compañía desarrolladora de software y hardware, que enfoca sus productos en parqueaderos y control de acceso vehicular. Luego de pasar por un complejo proceso de escisión que la obligó a enfrentarse a un mercado en el que necesitaba diferenciarse y hacerse conocer, García encontró el potencial en el diseño: decidió incorporar un sello estético a las máquinas de parqueaderos, tradicionalmente concebidas solo desde su funcionalidad.

“El valor que ha sido clave en mi camino como empresaria ha sido la coherencia, porque todo lo que digo, lo cumplo”, dice. Esa filosofía también ha acompañado el crecimiento de Accesspark, que logró realizar su primera exportación al Aeropuerto Princesa Juliana, en San Martín, un hito que le confirmó que una empresa colombiana podía llevar sus soluciones tecnológicas a otros mercados.

Hoy, García mira su recorrido como una historia de perseverancia y crecimiento, pero también como una oportunidad para abrir camino a otras mujeres que aspiran a ocupar posiciones de liderazgo. Su mensaje para ellas parte de su propia experiencia y se resume en una idea: “No nos rindamos nunca”.