Uninorte y Promigas obtienen patente para tecnología que rehabilita tuberías de alta presión

La Universidad del Norte (Uninorte) y Promigas obtuvieron una patente de invención otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el desarrollo de un sistema activo para la rehabilitación de defectos en tuberías de alta presión, una tecnología orientada a fortalecer la seguridad y confiabilidad de infraestructuras utilizadas en sectores estratégicos como el energético, industrial y de transporte de fluidos.

La Uniagustiniana logra su primera patente con una solución biotecnológica para la agricultura sostenible

La patente, concedida mediante la Resolución 32010 del 29 de abril de 2026, reconoce que la innovación cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial exigidos por la normativa. El sistema fue diseñado para reparar defectos en tuberías enterradas y mejorar tanto el sellado como la resistencia de las zonas intervenidas.

Durante la evaluación técnica, la SIC determinó que la solución permite que las áreas reparadas alcancen incrementos de presión máxima de hasta un 740 % frente a la presión máxima de diseño de la tubería en esa sección.

El desarrollo fue realizado por un equipo multidisciplinario de investigadores de ambas instituciones. Según Promigas, la tecnología fortalece la confiabilidad de infraestructuras críticas y demuestra el valor de la colaboración entre la academia y la empresa para resolver desafíos del sector.

La moda también se construye con innovación y gestión de residuos: así impulsa el Mercado de Moda Circular al diseño sostenible

De acuerdo con los investigadores, el sistema tiene potencial de aplicación en gasoductos, oleoductos, poliductos y otras redes de transporte de fluidos a presión.

Además, fue diseñado para ofrecer una vida útil de al menos 30 años en las zonas intervenidas, con materiales resistentes a la corrosión y compatibles con distintos fluidos.