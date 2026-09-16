Dólares y euros digitales: así funcionará la nueva apuesta de dale! del Grupo Aval

Grupo Aval anunció el lanzamiento de una solución que permitirá a cualquier persona comprar, ahorrar y utilizar dólares y euros digitales a través de la billetera dale!, directamente desde el celular.

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El producto permitirá mantener depósitos en pesos, dólares o euros digitales, sin comisiones, y ofrecerá una rentabilidad de hasta 5 % efectivo anual para los saldos en dólares. Para acceder, los usuarios deberán ingresar a la aplicación, seleccionar la sección “Dólares y Euros” y completar el proceso de validación.

La solución también incluye una tarjeta Mastercard para realizar compras físicas y virtuales en moneda extranjera. Según Grupo Aval, podrá utilizarse en más de 210 países y en 100 millones de comercios, tanto electrónicos como físicos.

La compañía explicó que el servicio funciona sobre tecnología de stablecoin desarrollada en alianza con Akaunt y cuenta con la infraestructura y los estándares de seguridad de las entidades de Grupo Aval.

Frente a esto, María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval, explicó que ​“En Grupo Aval estamos ofreciendo productos financieros innovadores, de talla mundial, que en esta ocasión brinda soluciones internacionales al alcance de todos, combinando tecnología de vanguardia, simplicidad y, sobre todo, la confianza y el respaldo institucional que nos caracterizan”.

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José Manuel Ayerbe, CEO de dale!, señaló que la herramienta busca facilitar operaciones como pagos durante viajes, compras en plataformas internacionales, administración de pagos provenientes del exterior e inversión.

Con este lanzamiento, la billetera digital amplía su oferta para permitir que los usuarios gestionen divisas digitales desde la misma aplicación.