Mercer pasó a operar bajo la marca Marsh

Mercer realizó una transición de marca y, desde el primero de septiembre, opera bajo Marsh en el negocio de People and Investments, como parte de un proceso de evolución de sus operaciones en América Latina y el Caribe.

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La compañía señaló que el cambio de nombre no modifica la estructura, los equipos ni la atención a sus clientes. Las relaciones y contactos existentes continúan vigentes y los proyectos, entregables y calendarios acordados seguirán desarrollándose sin interrupciones.

Mercer ha acompañado durante más de 90 años a organizaciones en áreas relacionadas con pensiones e inversiones, modelos de trabajo, salud y jubilación para sus colaboradores.

Con la transición, la compañía busca reunir bajo una sola organización capacidades relacionadas con riesgo, estrategia, personas e inversiones. Según explicó, esta integración permitirá conectar talento, inversiones y gestión de riesgos para responder a los desafíos de las organizaciones en la región.

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Entre los factores mencionados por la compañía están la volatilidad regulatoria, la transformación del trabajo y las presiones sobre beneficios, salud y jubilación.

Desde la compañía aseguran que mantendrán su experiencia local y el respaldo global, mientras fortalece la integración de sus capacidades bajo la marca Marsh.