Rubio cierra su gira en Perú: seguridad, carteles y la batalla por América Latina

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, culmina este jueves en Perú una gira relámpago por América Latina marcada por llamados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada y las organizaciones transnacionales.

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Luego de visitar Colombia el pasado 8 de septiembre y Ecuador al siguiente día como parte de su gira por Latinoamérica, Rubio llegó a Lima para reunirse con la presidenta conservadora Keiko Fujimori. Ambos tienen previsto declarar ante la prensa tras el encuentro, en una visita que busca reforzar la cooperación entre Washington y el nuevo Gobierno peruano.

Perú se incorporó recientemente al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por la administración de Donald Trump para combatir el tráfico de drogas y las estructuras criminales en la región. El Gobierno de Fujimori había manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa desde su llegada al poder a finales de julio.

La seguridad será uno de los principales asuntos de la reunión. Perú enfrenta un aumento de la violencia y la criminalidad: entre 2018 y 2025, el número de homicidios se multiplicó por 2,6, mientras las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.

Keiko Fujimori, presidenta del Perú. Foto: Guadalupe Pardo/Pool AP via AP

El país, con unos 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína y en su territorio operan redes internacionales dedicadas al narcotráfico.

El canciller peruano, Carlos Espá, aseguró tras la llegada de Rubio que Washington respaldará al país en dos temas prioritarios: la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la atención de los efectos del fenómeno de El Niño. Según el funcionario, el secretario de Estado realizará anuncios sobre el apoyo estadounidense.

La visita a Lima ocurre después de que Rubio anunciara en Ecuador la designación de la banda Los Tiguerones como “organización terrorista”. Washington ya había tomado medidas similares contra otras estructuras criminales ecuatorianas, así como contra el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, estuvo en Ecuador y se reunió con el presidente Daniel Noboa para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio. Foto: Redes X @SecRubio

Rubio afirmó que algunos de estos grupos poseen armas y equipos comparables a los de un ejército. Durante su recorrido también cuestionó la respuesta de México frente a los carteles de la droga.

La gira se desarrolla, además, en un contexto de acercamiento de Washington con gobiernos conservadores de la región y de una creciente disputa geopolítica. Estados Unidos busca limitar la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina.

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Precisamente, antes de la llegada de Rubio, la embajada china en Lima respondió a esta postura y aseguró que “el hemisferio occidental no es el ‘patio trasero’ de nadie”, en una nueva señal de la disputa por la influencia en la región.

*Con información de AFP.