El piloto del avión de Amazon que se salió de la pista en Miami había lanzado una alerta. Esto se sabe

La AP acaba de revelar un informe sobre lo que sucedió el pasado 6 de septiembre, cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos, se incendió y produjo la muerte de cinco personas. El piloto de la aeronave había advertido que iban muy rápido.

Un avión se sale de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami: publican videos de una enorme columna de humo

“Durante casi dos minutos, uno de los pilotos del avión de carga de Amazon —que se salió de la pista en Miami causando la muerte de cinco personas— advirtió repetidamente a su compañero de que iban demasiado rápido, tanto durante la aproximación al aterrizaje como tras tocar tierra, según datos del vuelo difundidos el miércoles”, dijo el medio.

“Un resumen de las grabaciones de voz de la cabina, elaborado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), indicó que el otro piloto nunca ofreció «una respuesta verbal coherente» a dichas advertencias. El avión aterrizó de forma irregular, intentó despegar brevemente y luego chocó violentamente contra una furgoneta en la que viajaban las cinco víctimas", agregó AP.

El avión se salió de la pista de aterrizaje Foto: x/@MarioNawfal

La AP habló con Mike O’Donnell, exfuncionario de la Administración Federal de Aviación (FAA), quien explicó “había tiempo de sobra para bajar la velocidad y también para decidir una maniobra de aproximación frustrada a dos minutos del aterrizaje”.

El accidente

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas el día del accidente que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología “en estado crítico” y otras dos fueron atendidas en un hospital local.

“El avión golpeó un par de vehículos”, lo que dejó “un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico”, señaló Jadallah.

El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones.

En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado a las 13H58 (17H58 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

Investigación

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

“En total, llegaron 60 vehículos de bomberos, y unos 200 hombres y mujeres del Servicio de Rescate y Bomberos de Miami-Dade, para comenzar las labores propiamente dichas de búsqueda y rescate, así como de extinción del incendio”, dijo Jadallah.

“La causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB”, añadió en referencia a las autoridades federales de seguridad y supervisión de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El avión chocó contra algunos vehículos que transitaban por una vía principal de Miami. Foto: Tomada de redes sociales.

En un comunicado publicado en X la noche del domingo, los bomberos señalaron que utilizaron espuma para extinguir un incendio en el compartimento del motor.

“Una persona quedó atrapada debajo de uno de los vehículos involucrados y tuvo que ser rescatada por personal especializado en rescate técnico. Unidades especializadas en materiales peligrosos (HazMat) apagaron de forma segura el motor de la aeronave y trabajaron para controlar una fuga de combustible”, señaló el comunicado.

La NTSB dijo en una publicación en X el domingo que el avión de carga B-767-300 volaba hacia Miami desde San Juan, Puerto Rico. También mencionó que desplegó “un equipo de intervención para investigar el accidente de salida de pista ocurrido el domingo”.

Las impactantes imágenes del avión de carga que se salió de la pista del aeropuerto de Miami

En imágenes grabadas por la AFP alrededor de las 16H00, el incendio parecía haber sido extinguido. Se veían automóviles de policía y ambulancias con luces intermitentes dentro del perímetro.

La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, señaló en un comunicado que el gigante tecnológico cooperará con cualquier investigación sobre el accidente.

“Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida”, dijo Nantel.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo el domingo a periodistas que sus agentes se encontraron con una “escena realmente trágica”, pero que “no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública”.

*Con información de AFP