Un avión se sale de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami: publican videos de una enorme columna de humo

En las últimas horas de este domingo, 6 de septiembre, se ha reportado lo que sería la salida de un avión de la pista de aterrizaje del concurrido Aeropuerto Internacional de Miami.

Los primeros informes indican que se trataría de un Boeing 767 de Amazon que se habría salido de la pista y se ha estrellado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Aún no se han confirmado detalles sobre la aeronave, las circunstancias que rodearon la salida de pista ni si hubo heridos. Se informó que los equipos de emergencia se encontraban en el lugar.

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En otro vídeo, publicado minutos después y que fue obtenido por NBC 6, mostraba un enorme avión de carga de Amazon hacia un lado, sobre la carretera, mientras enormes nubes de humo negro se elevaban desde parte de la pista.

El avión se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico, según reportan medios locales.

También se observaron llamas saliendo de algún punto del fuselaje del avión, mientras que vehículos y camiones permanecían estacionados alrededor del lugar del accidente.

Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX — Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026

La Administración Federal de Aviación, emitió una orden de suspensión de operaciones en tierra para el aeropuerto de Miami (MIA) que estará vigente desde las 2:02 p. m. hasta las 3:00 p. m. hora local, deteniendo el tráfico aéreo entrante mientras los equipos de emergencia respondían a la situación.

Los primeros informes apuntan a que la aeronave involucrada es la N1997A, un avión de carga Boeing 767-33A construido en 1994.

La estructura del avión cuenta con un extenso historial de servicio, que comenzó con Sobelair en Bélgica antes de pasar por Vietnam Airlines, Ansett Worldwide, Air Europa y Kenya Airways como avión de pasajeros, y luego por Nordwind Airlines, que lo retiró de servicio en Shannon en diciembre de 2014.

Los datos de seguimiento de vuelos muestran que la aeronave opera como el vuelo 2I7598 de 21 Air, un servicio de carga programado desde San Juan (SJU) a Miami (MIA), una ruta que la pareja opera diariamente en nombre de Amazon.

Flightradar reporta información sobre el vuelo en cuestión Foto: Flightradar 24