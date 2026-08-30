¿Las ha escuchado en un avión? 5 frases y señales de alerta que pilotos y azafatas usan para comunicar emergencias, según Travel + Leisure

Los vuelos tienen su propio lenguaje y, aunque muchas de las conversaciones entre pilotos y auxiliares pasan desapercibidas para los pasajeros, algunas palabras pueden utilizarse para comunicar situaciones que requieren atención. Travel + Leisure recopiló varias de estas expresiones y explicó qué podrían significar cuando aparecen durante un viaje.

Según expertos consultados por la revista, términos como “Código 300” o “Ángel” pueden utilizarse para señalar discretamente una emergencia médica grave a bordo, como la muerte de un pasajero.

Jason Martinelli, director de operaciones de Cirrus Aviation Services, explicó que estas expresiones pueden relacionarse con pasajeros incapacitados, inconscientes o en estado crítico.

Sin embargo, existe una precisión importante: no todos los códigos son universales. Martinelli señaló que las aerolíneas “suelen tener sus propios códigos internos y procedimientos operativos” y agregó que la terminología utilizada para las emergencias médicas no está completamente estandarizada.

Foto de referencia de una azafata Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Entre las expresiones mencionadas aparecen cinco que pueden llamar la atención de cualquier viajero:

“Código 300” o “Ángel”: pueden hacer referencia a una emergencia médica grave o a un pasajero fallecido, según el contexto y los procedimientos de la aerolínea.

pueden hacer referencia a una emergencia médica grave o a un pasajero fallecido, según el contexto y los procedimientos de la aerolínea. “Código amarillo”: generalmente se relaciona con un incidente médico de menor gravedad.

generalmente se relaciona con un incidente médico de menor gravedad. “Pan-pan”: identifica una emergencia seria, aunque no necesariamente supone un riesgo inmediato para la vida.

identifica una emergencia seria, aunque no necesariamente supone un riesgo inmediato para la vida. “Sirena”: puede utilizarse para referirse a pasajeros que ocupan deliberadamente asientos vacíos para quedarse con una fila completa.

puede utilizarse para referirse a pasajeros que ocupan deliberadamente asientos vacíos para quedarse con una fila completa. Señales acústicas y golpes: los pilotos también pueden emplear sonidos o secuencias conocidas por la tripulación para comunicar determinadas situaciones durante el vuelo.

El objetivo de utilizar este tipo de lenguaje es evitar que una situación delicada genere miedo entre los pasajeros. Martinelli explicó que anunciar una emergencia médica directamente por los altavoces podría provocar “pánico y ansiedad innecesarios”, además de confusión o aglomeraciones en los pasillos.

Piloto de avión Foto: Getty Images/iStockphoto

“Anunciar una emergencia médica explícitamente por el sistema de megafonía podría generar miedo, confusión o aglomeraciones en el pasillo”, afirmó.

“La comunicación en códigos o frases cortas permite a los auxiliares de vuelo y a los pilotos coordinar una respuesta con calma y eficacia, manteniendo la tranquilidad en la cabina. El objetivo es gestionar la situación con discreción, priorizando la seguridad y el orden”.

No obstante, David Cox, director de la Academia de Aviación Acron, aseguró que no estaba “familiarizado con los códigos que utilizan los pilotos para comunicarse con la tripulación de vuelo a través del sistema de megafonía”.

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También recordó que, incluso después del 11 de septiembre, no existían códigos universales para ese sistema.

Según Cox, los pilotos podían recurrir a señales acústicas y secuencias de golpes que la tripulación conocía para transmitir diferentes situaciones sin alarmar a quienes viajaban en la cabina.