Tres municipios antioqueños de clima cálido para conocer en septiembre

Antioquia es un departamento reconocido por su gran diversidad geográfica, cultural y climática. En su territorio se encuentran numerosos municipios de clima cálido, especialmente en las regiones del occidente, suroeste, bajo Cauca y Magdalena medio, donde el visitante puede disfrutar de paisajes naturales, ríos, riqueza cultural y espacios ideales para el descanso y la recreación.

A continuación, tres municipios de clima cálido para conocer en el mes de septiembre que empieza en pocos días.

Fredonia

Este municipio se encuentra ubicado a 55 kilómetros de Medellín, a una hora y 47 minutos de trayecto en vehículo.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el parque de Cristo Rey. Es considerado el cerro más emblemático del municipio, ideal para disfrutar de hermosos paisajes y realizar senderismo.

Otro lugar relevante es el parque ecológico Cerro Combia. Este es “un camino utilizado anteriormente por los arrieros del municipio, construido en piedra sobre el siglo XVIII, en la parte superior del cerro se encuentra la estatua del Cristo Rey y la cruz, rodeado de vegetación y lindos paisajes”, según señala Antioquia Travel.

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El parque principal Jaime Isaza Cadavid es otro sitio imperdible. Ubicado en la zona central del municipio, es un parque “rodeado de zonas verdes y establecimientos para el ocio como restaurantes, bares, cafeterías y discotecas”.

Finalmente, el monumento a la madre es también una parada ineludible al visitar Fredonia. Es una escultura realizada por el artista Ramón Elías Betancourt.

Turbo, Antioquia Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Turbo, Antioquia / API

Turbo

Este municipio está ubicado a 342 kilómetros de Medellín.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca los principales lugares del municipio. Entre ellos, el Parque Nacional Natural Katíos, hogar de grupos autóctonos y del 30 % de las aves de toda Colombia.

“Declarado en 1994 sitio de patrimonio natural mundial por la Unesco debido a su importancia e intercambio de fauna y flora entre Centro y Sudamérica, tiene una conexión directa de un complejo de ciénegas y humedales con selva muy húmeda tropical”, subraya la publicación.

Cabe anotar que este parque natural no está abierto al público y, por el momento, solo pueden ingresar integrantes de grupos de investigación científica.

Otro de los atractivos del municipio son sus playas sobre el mar Caribe. Las más destacadas son La Martina, Tie, Bahía Los Enamorados, Bahía El Muelle y Playa Dulce.

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La Martina es considerada una de las playas más grandes de Antioquia, con una vista destacada del golfo de Urabá.

“Es el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza, el mar, la cultura, la gastronomía y la aventura”, resalta Antioquia Travel sobre Turbo.

Caracolí

Este municipio, ubicado a unas tres horas de Medellín, ofrece diversos atractivos para quienes deciden llegar hasta allí. Uno de ellos es el Mirador del Cañón, que expone imponentes paredes rocosas y una exuberante vegetación, que crean un escenario majestuoso y lleno de vida, en medio de un ambiente de tranquilidad en donde es posible respirar aire puro.

También en este municipio están las Cavernas del Nus, un lugar de gran diversidad de materia como el cuarzo, calcita o mármol. Son cuevas milenarias que ofrecen gran belleza natural, con formaciones rocosas únicas y pasajes laberínticos para explorar sus misterios. Este lugar es un tesoro escondido que cautiva a aquellos que buscan aventuras y planes diferentes.

Conectado con las mencionadas cavernas está el río que lleva su mismo nombre, donde es posible descansar y darse un baño. Sus aguas cristalinas y exuberante vegetación hacen de este punto el destino ideal para aquellos que buscan relajarse y disfrutar de los encantos de la naturaleza.