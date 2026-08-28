El impresionante volcán de Suramérica que vale la pena visitar: esta es la mejor época para vivir la experiencia

En Suramérica, países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina cuentan con numerosos volcanes, muchos de ellos ubicados a lo largo de la cordillera de los Andes.

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Además de ser fenómenos geológicos, estos volcanes han dado origen a paisajes de gran belleza, lagunas, termales, páramos y montañas, convirtiéndose en atractivos para el turismo de naturaleza y aventura, por lo que muchos turistas encuentran en ellos lugares ideales para vivir experiencias diferentes. Con la preparación adecuada y el respeto por el entorno, cada visita a estos impresionantes destinos se convierte en un plan único y enriquecedor.

Uno de los más visitados e impresionantes es el Cotopaxi, que según el Ministerio de Ambiente de Ecuador, es un símbolo reconocido a nivel global de su geografía autóctona y cultural.

El Volcán Cotopaxi es uno de los grandes atractivos naturales de Ecuador. Foto: Getty Images

Información de National Geographic indica que este imponente volcán es uno de los más activos y más altos del mundo, pues se eleva a 5.897 metros sobre el nivel del mar y lo acompañan dos géiseres de lava muy cercanos entre sí: Morurco y Rumiñahui.

Aunque su actividad no escala en desastres naturales, es un volcán activo y pueden observarse esporádicas humeadas, dice el Ministerio de Ambiente ecuatoriano.

Ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi, destaca por tener una forma cónica perfecta, con una imponente presencia que lo convierten en un ícono del paisaje del país suramericano.

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Los excursionistas que se aventuran a escalarlo reciben recompensas con vistas panorámicas de los Andes y la oportunidad de experimentar la diversidad de la flora y fauna local, enmarcada por bellos paisajes que quitan el aliento. La ascensión al Cotopaxi representa un desafío que atrae a montañistas de todo el mundo y por ello se ha convertido en uno de los más visitados.

¿Cuál es la mejor época para visitarlo?

De acuerdo con información de algunas agencias ecuatorianas, de junio a noviembre suele haber una menor afluencia turística, lo que puede representar una oportunidad para encontrar tarifas de alojamiento más económicas, además de que es una temporada seca y soleada, que permite tener mejores vistas de los bellos paisajes que rodean el parque y el volcán.

Se dice que las mañanas suelen ser más depejadas y hermosas, por lo que si se va a realizar un viaje de un dia, lo ideal es salir de excursión muy temprano para aprovechar las condiciones climáticas.

El volcán Cotopaxi está ubicado muy cerca de Quito, capital ecuatoriana. Foto: Getty Images

Quienes no tienen interés de llegar hasta la cima del volcán, pueden ir hasta el refugio José Rivas, que se encuentra a 4.864 metros sobre el nivel del mar y es el sitio en donde se establecen y pernoctan las personas que van a realizar el ascenso hacia la cumbre del Cotopaxi.

Los que no quieren llegar hasta el punto más alto, tienen la posibilidad de realizar caminatas hasta este refugio y, posteriormente, descender. Ese recorrido toma alrededor de una hora. El camino se encuentra señalizado y no se tiene que ser profesional para llegar hasta allí.

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Sin embargo, es importante tener presente que la altura suele afectar a ciertas personas, por lo que se recomienda llevar dulces, caminar lento hasta acostumbrarse a la altura y en caso de sentirse mal, lo mejor es descender.