El destino colombiano donde es posible apreciar estrellas en cualquier época del año, lo apodan el ‘Balcón del nevado’

Apreciar las estrellas es uno de los buenos planes para hacer en Colombia porque su territorio cuenta con lugares alejados de las grandes ciudades, con poca contaminación lumínica y cielos despejados, condiciones ideales para disfrutar de la astronomía, una actividad que muchos ciudadanos disfrutan.

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Además, la diversidad de paisajes permite vivir esta experiencia en escenarios muy diferentes, desde desiertos y montañas hasta zonas rurales y parques naturales. Para muchos, observar el cielo nocturno también es una oportunidad para desconectarse de la rutina, disfrutar de la naturaleza y conocer constelaciones y otros fenómenos astronómicos, convirtiéndose en un plan tranquilo y diferente.

Uno de esos lugares en los que se puede disfrutar de esta experiencia es Macaravita Santander. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, por su ubicación estratégica tiene grandes ventajas para la observación de las estrellas, durante la mayor parte del año.

En Macaravita las noches estrelladas son uno de sus principales encantos. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Macaravita, Santander

Es un lugar con una baja contaminación lumínica, está a una buena altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas se mantienen estables incluso en la madrugada lo que evita que la visibilidad se limite. Es considerado un buen punto para la observación astronómica.

Debido a esa misma ubicación y altura, a Macaravita, que está ubicada en la Provincia de García Rovira, se le conoce como el ‘Balcón del Navado’, apodo que se relaciona con que este municipio tiene una de las mejores vistas de la Sierra Nevada de Güicán y Cocuy; desde su parque central y el templo parroquial se observa el maravilloso espectáculo natural.

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La información oficial indica que este destino se encuentra enclavado en las bellas montañas de este departamento y ofrece a sus visitantes un paisaje digno de conocer y admirar donde su tierra y clima producen las más exóticas flores y deliciosas frutas.

Macaravita, Santander,se caracteriza por sus lindos paisajes. Foto: Captura de pantalla YouTube / Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Sitios de interés para visitar

Según la Alcaldía, este pequeño municipio posee sitios de interés turístico dentro de los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, las cascadas de las veredas el Pajarito y el Anchuelo con una altura de 92 y 114 metros, respectivamente.

También existe una piedra que se denomina de la Virgen y que posee varios jeroglíficos, además de la laguna de Llano Grande y el Alto de los rayos desde donde se observan ocho municipios. de la región.

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Es un destino ideal para el desarrollo de actividades al aire libre como el senderismo y el avistamiento de aves, mientras se disfruta de un ambiente tranquilo y bellos paisajes. Sin duda, Macaravita es ideal para quienes aman y disfrutan de la naturaleza.