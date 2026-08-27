Colombia se ha consolidado como un destino muy atractivo para los turistas no solo por su belleza, sino por la diversidad de experiencias que ofrece en un solo territorio. Sus paisajes van desde las playas del Caribe y el Pacífico hasta las montañas de los Andes, la Amazonía, los páramos y los valles cafeteros.

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A esto se suma la riqueza cultural de sus ciudades y pueblos y una gastronomía que cada vez es más reconocida gracias a sus sabores y destinos que permiten disfrutar de actividades como senderismo, ecoturismo, aventura y turismo de naturaleza.

Cartagena, Medellín y Bogotá siguen siendo referentes internacionales, pero lugares como el Eje Cafetero, Barichara, el Valle de Cocora o destinos menos explorados también han ganado protagonismo y eso lo deja claro un turista español que visita el país de forma frecuente.

El extranjero Alex Daily asegura que normalmente a todas las personas que desean visitar Colombia les sugiere ir a Cali, Manizales, Cartagena y Medellín pero que a partir de ahora les recomendará a Guatapé.

En sus redes sociales Daily indica que ha ido a este destino al menos unas 10 veces y cada vez que lo visita le gusta más. “Es espectacular”, indica convencido de que seguirá llegando a este mágico destino cada vez que pueda. Concluye que este es uno de los lugares más bonitos de toda Colombia.

¿Cuáles son los encantos de Guatapé?

Este pueblito es reconocido como uno de los más coloridos no solo de Antioquia, sino de Colombia, con una arquitectura colonial imperdible y una belleza natural que contrasta con las fachadas de colores que se encuentran en el casco urbano.

Ubicado a unos 80 kilómetros de Medellín, este es uno de los destinos más visitados en Antioquia. De acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel, la arquitectura tradicional y la intensidad de sus colores hacen de este municipio un lugar con una identidad propia.

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Allí encantan los zócalos como uno de sus principales atractivos, pues son decoraciones que embellecen las fachadas de sus casas y que son consideradas verdaderas expresiones artísticas en las que se plasman figuras geométricas, siluetas, escenas y elementos que reflejan las costumbres y la esencia de la cultura antioqueña.

Guatapé es uno de los destinos preferidos por los viajeros tanto nacionales como internacionales en el territorio colombiano. Foto: Getty Images

Además de recorrer las calles empedradas del pueblo y admirar su arquitectura, en Guatapé se puede visitar el malecón, lugar desde donde zarpan embarcaciones de diferentes tamaños, donde se realizan fiestas, matrimonios y encuentros familiares.

En estos medios náuticos, los aficionados pueden realizar actividades como el canotaje, kayak, natación, remo, esquí náutico y vela, entre muchas otras.

Esto sin dejar de lado la subida a la Piedra del Peñol, uno de los principales atractivos de este municipio antioqueño. Desde su cima, los viajeros se encuentran con una enorme y linda panorámica de la región, luego de subir más de 700 escalones. Este es uno de los planes imperdibles.