A una hora de Medellín: los encantos del municipio que apodan el ‘pueblo blanco’, un destino para disfrutar de la naturaleza

San Vicente Ferrer es uno de los 125 municipios que integran el departamento de Antioquia, el de mayor población de Colombia.

Ubicado a 51,7 kilómetros de distancia de Medellín, aproximadamente una hora y 10 minutos de distancia en vehículo, esta población de más de 22.000 habitantes es considerada un destino perfecto para aventureros y amantes de lo natural, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel.

El pueblo colombiano que en el pasado se llamó ‘Sardinas de la plata’, destino de balnearios y lindos paisajes

Se apoda el ‘pueblo blanco de Antioquia’. “En sus variados paisajes se puede encontrar una gran riqueza en fauna, teniendo la posibilidad de avistar ardillas de cola roja, sirirí bueyero, puercoespín de cola corta, armadillo de nueve bandas y especies anfibias como la nutria tropical, entre otros”, subraya la publicación.

San Vicente Ferrer en Antioquia es uno de los pueblos lindos para conocer en la región. Foto: Getty Images

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, en la época de la conquista, el territorio donde actualmente se ubica San Vicente Ferrer fue un asentamiento minero. Luego, se empezó a gestar el poblamiento del sitio entonces reconocido como Minerales de Castrellón.

Su creación como viceparroquia se dio el 3 de octubre de 1759.

El pueblo adoptó el nombre del padre dominico Vicente Ferrer, quien para la época había sido elevado a la categoría de santo. Años más tarde, se elevó a parroquia y, en 1814, la población fue erigida como municipio.

A orillas del río Magdalena se ubica uno de los municipios más jóvenes de Antioquia: estos son sus encantos

En materia económica, San Vicente Ferrer se ha consolidado como el primer productor de esta fresa a nivel departamental. Adicionalmente, se cultivan otros productos como el aguacate y la uchuva. Es considerada una importante “despensa agrícola” de Antioquia.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentra el cerro de Morrito, ubicado a 14 kilómetros de la cabecera municipal y considerado un sitio imperdible para visitar.

“Es un mirador natural desde el que se puede apreciar el valle de San Nicolás, el Triángulo Pétreo del Oriente Antioqueño (Piedra del Marial, Peñol y Peñolcito), la cascada de Los Cachos, los municipios de Marinilla y Rionegro, y la represa de Guatapé. En la cima se encuentra una imagen de la Virgen”, señala Antioquia Travel.

La piedra de San Vicente Ferrer es otro sitio destacado. Se ubica a 12 kilómetros de la cabecera municipal en la vereda El Peñolcito. Su altura es cercana a los 80 metros, con un perímetro de medio kilómetro, en el que se pueden practicar deportes como escalada y rappel.

La iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá es la más importante del municipio y fue construida a mediados del siglo XIX.

“Está en un muy buen estado de conservación y su estructura interior la hace muy atractiva para quienes conectan con el turismo religioso. En su interior está dividida en tres naves y está rodeada de imágenes que la llenan de riqueza espiritual. Sus ventanas en vitral representan pasajes bíblicos como el nacimiento de Jesús y el apocalipsis”, agrega el portal turístico.