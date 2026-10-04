¿Plan para octubre con niños? Este parque acuático de Antioquia tiene de todo y queda cerca de Medellín

Si se está buscando un plan diferente para las vacaciones de octubre, Antioquía tiene una opción que combina piscinas, toboganes, naturaleza y espacios pensados para disfrutar en familia. Se trata del Parque Acuático Kanaloa, ubicado en la entrada de Santa Fe de Antioquía, uno de los municipios coloniales más conocidos del departamento.

El municipio antioqueño que comparte nombre con una importante ciudad española, un lugar con historia y tradición

El lugar está aproximadamente a una hora y media de Medellín y se ha convertido en un destino turístico para quienes quieren escapar de la rutina y pasar un día lleno de actividades acuáticas.

Su propuesta mezcla la diversión con una temática inspirada en la fauna de la región, algo que se nota desde las grandes esculturas de animales que acompañan sus piscinas.

Kanaloa tiene capacidad para recibir hasta 3000 visitantes y cuenta con ocho atracciones acuáticas principales, además de espacios interactivos para diferentes edades.

Entre sus opciones está Rocaudal o Río Lento, un recorrido de 145 m en el que los visitantes pueden relajarse sobre flotadores mientras pasan por cascadas y atraviesan una réplica del tradicional Puente de Occidente.

Para quienes buscan más adrenalina está Burbuja, considerado uno de los toboganes más extremos del parque. La estructura tiene 8 m de altura y una caída vertical, aunque esta atracción está habilitada únicamente para personas que superen los 1,50 de estatura.

También están Tobotuga y Razer, dos toboganes de alta velocidad con varios carriles, curvas y caídas que permiten hacer carreras acuáticas.

Los niños pequeños también tienen opciones: Aquiaconda y Diverlluvia cuentan con minitoboganes y chorros de agua diseñados para ofrecer una experiencia más tranquila y segura.

Otra de las opciones familiares es la Granja Makondo, un espacio ubicado fuera del agua donde grandes y pequeños pueden conocer, interactuar y alimentar diferentes animales domésticos.

El parque también cuenta con escenarios deportivos, como canchas de arena para practicar vóley playa y fútbol playa.

En cuanto a los precios, el Pasaporte Kanaloa Estándar tiene un valor de 70.000 pesos e incluye el acceso a las atracciones acuáticas y la granja. El Pasaporte Kanaloa FULL cuesta 110.000 pesos y puede incluir el almuerzo tipo menú u otros beneficios, según las condiciones vigentes.

Además, existen tarifas mediante convenios y cajas de compensación, como Comfama, desde 60.000 pesos, dependiendo de la categoría del afiliado.

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Para quienes llegan en carro, el parqueadero para vehículos cuesta entre 17.000 y 18.000 pesos, mientras que para motos está entre 12.000 y 13.000 pesos.

También hay alquiler de lockers por 15.000 pesos, aunque puede ser gratuito y el visitante lleva su propio candado. Así, Kanaloa se presenta como una opción para disfrutar de la semana de receso en octubre en familia, con actividades que van desde la relajación hasta la aventura.